Mikaël Robidoux a hâte de tourner la page sur ses 15 matchs de suspension

Déçu du traitement réservé à son endroit à la suite de sa mise en échec sur l’attaquant des Voltigeurs de Drummonville Xavier Simoneau, le 29 septembre dernier, Mikaël Robidoux piaffe d’impatience à l’idée de revenir au jeu dans un peu moins d’une semaine, à Val-d’Or, et ainsi tourner la page définitivement sur cet incident qui lui a valu 15 matchs de suspension.



Robidoux sera admissible à un retour le 7 novembre au domicile des Foreurs. Il quittera donc avec l’équipe vendredi en direction de Victoriaville pour un long voyage de cinq matchs en huit jours qui, après Victo, les mènera à Gatineau, Rouyn-Noranda, Val-d’Or et Shawinigan.



«Quinze matchs, c’est assez long merci. De savoir qu’il n’en reste que trois, c’est encourageant. Je suis excité et j’ai hâte de revenir», a-t-il mentionné jeudi matin.



Un joueur ciblé



Déjà un joueur ciblé des officiels et du préfet de discipline, celui qui purge actuellement sa huitième suspension en carrière le sera, évidemment, encore plus. Ça, il le sait pertinemment, tout comme il est conscient qu’il devra changer son style de jeu.



«Je dois trouver une façon de changer mon style. J’ai parlé à Patrick Roy et on a parlé de comment je devais changer mes angles de mise en échec afin de ne pas toujours y aller pour la grosse collision. Par contre, mon style de jeu, c’est ça et je suis de même depuis que j’ai 16 ans.»



Le prochain match contre les Voltigeurs, le 13 janvier à Drummondville, sera assurément fort médiatisé. Mais Robidoux ne s’en fait pas trop.



«C’est sur que ça va être quelque chose d’intense mais il ne faut pas que je m’en fasse trop. Être détesté dans 17 des 18 arénas de la ligue, ça ne me dérange pas. Ça fait partie de mon jeu et de ma personnalité. Je suis capable d’en prendre. Pour moi, ce sera un match comme les autres.»



