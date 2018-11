«Mon cœur s’est allumé», affirme Serena Ryder

De son propre aveu, Serena Ryder n’a jamais été une adepte de Noël. Jusqu’à ce qu’on lui propose d’enregistrer un album de classique du temps des Fêtes. En se lançant cœur et âme dans les Let It Snow et White Christmas, la chanteuse canadienne a renoué avec la magie de Noël.

« J’aimais Noël étant petite, prend-elle soin de préciser. Par la suite, l’idée que cette fête ne soit associée qu’aux cadeaux m’a déplu. Sans compter la pression que tout soit parfait lors d’une seule journée, alors qu’on devrait être reconnaissant à longueur d’année. Mais pendant l’enregistrement de cet album, mon cœur s’est allumé et je me suis rappelé ce qui compte à Noël : la reconnaissance, la famille », confie l’artiste de 35 ans.

Cet album aux vertus insoupçonnées, c’est Christmas Kisses, un projet proposé à Serena Ryder par le producteur Bob Ezrin (Kiss, Peter Gabriel, Deep Purple, Pink Floyd).

« Il avait une idée pour un album de Noël et j’avais celle de faire un disque de jazz. Depuis que je suis toute petite, j’aime le jazz. Encore aujourd’hui, c’est la seule chose que j’écoute à la maison. J’ai donc marié ces deux idées », explique Ryder.

Comme un enfant

La sélection de chansons ne sort pas des sentiers battus. En plus de celles citées plus haut, on retrouve notamment Blue Christmas, Santa Claus is Coming to Town et Jingle Bell Rock.

« J’ai choisi celles qui me faisaient sentir comme un petit enfant à Noël. J’aime ces standards. »

Dans cette enfilade de classiques se faufile néanmoins une intruse, Christmas Kisses, la pièce-titre qui est une chanson écrite par Ryder, à la suggestion de son producteur.

Ça ne doit pas être facile d’écrire une chanson de Noël en 2018...

Au contraire, répond Ryder. « Je l’ai écrite avec une de mes meilleures amies, Simon Wilcox. Elle m’avait parlé de cette idée de chanson de Noël l’année passée. Je m’en suis souvenue, je l’ai appelée pour lui proposer d’écrire avec moi via Skype ou Facetime, parce qu’elle demeure à Los Angeles. Ça s’est fait très vite. Je voulais une chanson surréelle. C’est ça la beauté de Noël. Tu peux aller dans des endroits imaginaires. »

Christmas Kisses est en vente depuis le 19 octobre.

Serena Ryder est en concert le 2 novembre au Palais Montcalm de Québec et le 3 novembre à Montréal.