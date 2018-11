Paiement numérique: des parents craignent de voir leurs enfants dépenser trop

Au moment où l’argent liquide est de moins en moins utilisé dans les échanges quotidiens, les parents s’inquiètent de plus en plus de la relation de leurs jeunes face à l’argent, selon un sondage de la Banque TD.

Plus de 80 % des parents interrogés croient que de vivre dans un monde où l'argent comptant disparaît, et où les achats en ligne sont toujours plus nombreux, peut avoir des effets négatifs sur leurs enfants.

Près de 58 % des adultes interrogés jugent que leurs enfants dépensent plus facilement en ligne qu’en personne. Selon 49 % des parents, les jeunes ne sont pas conscients des conséquences de trop dépenser, et 46 % croient qu’il est plus difficile d’apprendre à la génération montante la valeur de l’argent.

Enfants habiles sur internet

Sans surprise, ce sondage révèle également l’habileté presque naturelle des enfants à transiger sur internet.

Près de 7 parents sur 10 (68 %) disent que leurs enfants sont autant, sinon plus à l'aise de faire un paiement numérique que d'utiliser de l'argent liquide, et ce niveau de confort augmente avec l'âge (il est de 50 % pour les enfants de 4 à 7 ans et de 81 % pour les enfants de 15 à 17 ans).

«Que ce soit pour accéder à un jeu intégré à une application mobile sur une tablette ou pour télécharger de la musique à partir d'un site de partage, les enfants comprennent dès un jeune âge comment faire des paiements numériques en voyant les habitudes de paiement de leurs parents - souvent sans même réaliser ce que cela veut dire», a expliqué Émile Khayat, directeur régional principal en gestion de patrimoine de la TD par communiqué de presse.

Sans éducation appropriée sur l'argent, certains parents (32%) craignent que leurs enfants n’en comprennent pas la valeur, qu'ils soient enclins à faire des achats impulsifs (29 %) et qu'ils n'apprennent pas l'importance d'épargner (29 %).

Finalement, la majorité des adultes sondés (91%) jugent que l’éducation de leur enfant face à l’argent et aux paiements numériques fait partie de leur responsabilité.