Lors de la dernière élection, plusieurs ont critiqué l'absence d'un réel projet de société offert par les principaux partis.

Notamment parce que la souveraineté fut mise de côté par le PQ. Par contre, je pense qu'il est faux de dire que les partis n'avaient pas de projet de société en tête.

Qu'est-ce qu'un projet de société?

À mon humble avis, un projet de société est une vision vers le futur de la société que l'on souhaite voir, c'est une sorte de société idéale.

S'il s'avère vrai de dire que les partis ne proposent pas de projet de société, alors nos politiciens qui représentent le peuple seraient sans ambition, alors est-ce que c'est le peuple qui n'a plus d'ambition et qui ne rêve plus? Comme l'a dit René Lévesque: «N'est-ce pas dans le rêve cependant que naissent la plupart des projets qui en valent la peine?» Le peuple est donc condamné à ne pas avoir de projet d'envergure si nous ne rêvons plus.

Nous rêvons de façon différente?

Il est faux de dire que les partis politiques n'ont aucune vision pour le futur du Québec. Québec Solidaire voulait faire un referendum, faire de la province un leader mondial en matière d'environnement tout comme le PQ et QS voulaient faire une société fortement socialiste.

Qu'on soit d'accord ou non avec eux, QS ont un projet de société tout comme la Coalition Avenir Québec du nouveau premier ministre. La CAQ veut rendre les Québécois plus riches et améliorer la santé et investir massivement en éducation pour donner un avenir à nos jeunes. Alors, à sa façon la CAQ propose aussi un projet de société.

En conclusion, oui il y a des projets de société offerts par TOUS les partis, par contre ils sont obligatoirement moins grands que le projet d'indépendance aux yeux des souverainistes, car ce n’est pas rien de vouloir du Québec un pays, mais n'empêche qu'il est possible de rêver d'une société québécoise qui n'est pas indépendante, car tout le monde rêve, mais de façon différente.