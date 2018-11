Pas facile de développer les jeunes

Rémi Garde a fait une partie de sa renommée à Lyon par sa capacité de développer de jeunes joueurs. On a vu qu’il avait pris Ken Krolicki sous son aile, mais il n’a pas pu aller aussi loin qu’il l’aurait sûrement souhaité.

Il a d’abord dû abdiquer en ce qui concerne Kyle Fisher, libéré mercredi. Il a aussi signifié à Michael Salazar et Louis Béland-Goyette que leurs services n’étaient plus requis.

Dans un contexte où ils n’ont pas obtenu de temps de jeu, ce n’était pas évident de se faire valoir.

Dans l’optique de Garde, il est impératif que les jeunes joueurs en

développement aient du temps de jeu.

« Il y a des jeunes qui ont joué un petit peu, et d’autres, pas beaucoup. C’est terrible de ne pas pouvoir jouer à cet âge-là.

Le match de la semaine, quand on a 19 ou 20 ans, c’est important parce que ça structure tout le reste. »

Évidemment, les choses seraient plus faciles si le club comptait toujours sur une équipe de réserve.

« C’est un bonheur d’aider les jeunes et je fais avec les outils qu’on me donne. Ce n’est pas l’idéal, mais en dépit de ça, il y a des jeunes qui me donnent de l’espoir », a confié Garde.

Mais le retour d’une équipe réserve comme le FC Montréal ne semble pas être dans les plans.

« Il est certain qu’une académie pour un club est un plus, ça peut donner une vraie identité. J’ai eu cette discussion avec Joey [Saputo], mais ça n’a pas à être dévoilé ici », a simplement mentionné Garde.

Pas l’idéal

Depuis deux ans, l’Impact a un partenariat avec le Fury d’Ottawa, qui évolue en USL.

« De ma position, le fait qu’il n’y ait pas d’équipe réserve n’est pas la solution la plus pratique pour moi pour continuer de développer les jeunes. »

Évidemment, pour l’entraîneur, la solution ontarienne est un moindre mal parce que ce ne sont pas tous les joueurs qui y obtiennent du temps de jeu.

« Ottawa, ce n’est pas très loin, mais ce n’est pas non plus la porte d’à côté et l’entraîneur a un championnat à jouer, et n’a pas pour priorité de terminer le développement des joueurs de l’Impact. »