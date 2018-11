Faut croire qu’on aime être occupé!

Pèse sur start lance un second balado qui s’adresse, toutefois, au grand public.

Ça s’appelle Jeuxplique et - comme son titre l’indique - on y retrace l’histoire de moments marquants de l’histoire des univers geek et gaming, histoire de donner un cours 101 à monsieur et madame Tout-le-monde qui voudraient se renseigner sur ces sphères de plus en plus présentes dans notre quotidien.

D’où le fait que le premier épisode de ce balado mensuel retrace la petite histoire de Fortnite, évidemment.

À l’aide d’entrevues et même de reconstitutions historiques, on espère également apprendre une chose ou deux aux joueurs qui suivent déjà le balado Pèse sur start.