Poursuite civile: la Cour suprême refuse d'entendre Guy Lafleur

OTTAWA | La Cour suprême refuse d'entendre l'ultime appel de l'ex-joueur du Canadien de Montréal Guy Lafleur dans le cadre de sa poursuite civile de 2,16 M$ contre la police de Montréal et le procureur général du Québec.

Le plus haut tribunal au pays l'a fait savoir jeudi matin. C'est donc la fin du processus judiciaire pour l'ancienne vedette du hockey.

La Cour d'appel avait rejeté son appel en 2018, la Cour supérieure avait débouté Lafleur en 2015. Dans son jugement, la Cour supérieure donnait raison aux policiers de Montréal ainsi qu’aux procureurs de la Couronne qui ont arrêté et accusé Lafleur en 2008 après ses témoignages contradictoires au procès de son fils Mark en 2007.

L’ancien numéro 10 du Canadien de Montréal avait été reconnu coupable en première instance, puis acquitté en Cour d’appel.

Il a ensuite intenté une poursuite de plus de 2,16 millions en dédommagement.

«Cette affaire illustre le principe juridique voulant qu'un acquittement au criminel n'emporte pas automatiquement la responsabilité civile de la Couronne ou de la police», a écrit le juge André Wery de la Cour supérieure du Québec, concluant que le mandat d’arrestation émis contre M. Lafleur n’était pas déraisonnable.

«Le tribunal estime que ni la policière Françoise Fortin (qui a fait l’enquête au sujet des témoignages contradictoires de Lafleur au procès), ni la substitut de la Couronne Lise Archambault (qui a autorisé les procédures criminelles contre lui) n'ont commis de faute pouvant engager leur responsabilité dans les circonstances», peut-on lire dans le jugement de 109 pages.

Selon le juge, la preuve des dommages pécuniaires sur la vie de Guy Lafleur «laisse beaucoup à désirer», contrairement à ce que prétendait l’ex-vedette durant le procès.

«En effet, plutôt que de faire venir à la barre des témoins, ceux qui, selon lui, auraient mis fin à leurs relations contractuelles avec lui en raison de ces accusations, on s'est contenté de souligner la différence de revenus entre les années précédant les accusations et les revenus pour les années suivantes jusqu'à son acquittement», peut-on lire.

La preuve ne peut ainsi pas permettre de conclure que cette diminution de revenus est directement causée par l’arrestation ou les accusations, fait savoir le magistrat.

Ainsi, aucun dommage punitif ne peut être accordé n’ayant aucune preuve d'une conduite abusive et intentionnelle.

«Par contre, si la théorie du complot avancée par le demandeur contre la Couronne et la police qui auraient agi ainsi pour l'intimider avait été retenue, une somme importante aurait été allouée à ce chapitre. On n'aurait pu en effet que réprouver le plus sévèrement une telle conduite de la police et de la Couronne. Le tribunal estime que la somme de 750 000 $ aurait été justifiée dans de telles circonstances», a indiqué le juge qui n’estime toutefois pas que Guy Lafleur a été injustement arrêté et accusé.