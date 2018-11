«Quand je peux, je dis la vérité» - Donald Trump

Dans une entrevue récente, Donald Trump dit beaucoup en quelques mots candides sur les rapports tortueux qu’il entretient avec les faits et la vérité.

Tous les politiciens, à l'occasion, déforment, enjolivent ou adaptent les faits ou la réalité. Normalement, ils devraient subir des conséquences proportionnelles à la gravité et à la fréquence de telles offenses. Rares sont les politiciens qui s'en tirent toujours indemnes. S'il y a toutefois un politicien qui est dans une classe à part dans ce domaine, un champion toutes catégories des faussetés, des exagérations, des déformations des faits et des mensonges, c'est bien Donald Trump. Je le disais la semaine dernière, ses discours de campagne électorale sont truffés de faussetés et le rythme endiablé de son débit de faussetés est nettement à la hausse depuis le début de son mandat. Ce matin, Lise Ravary rappliquait en l’appelant «le King des menteurs».

Pourtant, le candidat Donald Trump avait formellement promis à ses électeurs qu’il n’allait jamais leur mentir, qu’il allait toujours dire la vérité. Est-ce que Donald Trump lui-même pense qu’il a tenu sa promesse? Ce très bref extrait d’une entrevue récente avec le journaliste Jonathan Karl de la chaîne ABC News est très révélateur à ce sujet.

Voici ma traduction de l’extrait:

Jonathan Karl: «OK, Finalement, je me souviens et vous vous souvenez bien que pendant la campagne, vous avez fait une promesse. Vous avez dit : ‘Je ne vous mentirai jamais.’ Donc, pouvez-vous me dire maintenant, honnêtement, avez-vous tenu cette promesse en tout temps? Avez-vous toujours dit [la vérité]?

Donald Trump: «Eh bien, j’essaie... j'essaie. Je pense que vous essayez aussi. Vous dites des choses sur moi qui ne sont pas nécessairement correctes. J’essaie vraiment. Je veux toujours dire la vérité. Quand je peux, je dis la vérité. Et parfois il se peut que quelque chose de différent arrive ou il y a un changement, mais j’aime toujours dire vrai.»

Il y a un bout de cette phrase qui n’est pas commode à traduire, mais l’essentiel tient en ces mots: «Quand je peux, je dis la vérité.»

En effet, Trump nous dit qu’il essaie, mais il admet à mots couvert ne pas parvenir, à dire la vérité en toutes circonstances. Il fait son gros possible, mais il faut bien faire de la politique. Si la vérité ne fait pas son affaire, il l’arrange un peu... ou beaucoup, c’est selon. Quand il peut dire la vérité, c’est-à-dire quand c’est politiquement payant, il le fait, mais il nous invite ensuite à comprendre que les circonstances ne lui permettent pas toujours de le faire, même s’il aime mieux dire vrai.

Bref, Donald Trump sait très bien qu’il dit souvent n’importe quoi pour en tirer des avantages politiques et il est sans doute conscient du fait que ses déclarations sont systématiquement truffées de contre-vérités et de mensonges, mais ce qui compte est que les gens qui le suivent boivent ses paroles et que son auditoire du moment lui donne la réaction positive qui viendra flatter son ego. Les faussetés sont tellement fréquentes dans ses discours que son auditoire cible—sa sacrosainte base électorale—est devenu à la longue complètement insensible.

Mardi prochain, si la tendance se maintient, les Américains vont souligner au président qu’ils souhaitent qu’au moins une chambre du Congrès soit capable de dénoncer ses «trumperies» de rappeler au président la promesse qu’il a faite à ses électeurs de leur dire la vérité... pas juste «quand il peut».

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM