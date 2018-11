Se déguiser est trop dangereux pour une école de Joliette

JOLIETTE | Une école primaire de Lanaudière a interdit les vêtements d’Halloween à ses élèves, hier, car ceux-ci auraient pu leur faire débouler les escaliers et sont trop dangereux.

Le conseil d’établissement de l’école intégrée St-Pierre, à Joliette, a décidé que les enfants ne porteraient pas de déguisement à l’école, le 31 octobre.

« Je voulais que ma fille se déguise pour l’école, mais elle pleurait et elle avait peur de se faire chicaner si elle arrivait à l’école déguisée », s’est plaint Joshua Arreaza-Bond, qui a une fille en troisième année à l’école St-Pierre.

Audrey Alcaidinho est pour sa part mère d’un fils en maternelle et d’une fille en troisième année à cette école.

Elle n’en revenait pas de la décision de la direction. « Nos enfants sont partis le cœur gros ce matin », a dit Mme Alcaidinho.

L’école a également rappelé aux parents, à deux reprises, l’interdiction de porter des costumes à l’Halloween dans le plan de travail cette semaine.

Débouler les escaliers

La directrice adjointe aux communications à la Commission scolaire des Samares, Diane Fortin, confirme que l’établissement de l’école a choisi de ne pas permettre aux élèves de se déguiser.

« Ils n’ont pas le droit de porter des choses qui feraient en sorte qu’ils pourraient avoir des accidents ou débouler les escaliers », a expliqué Mme Fortin, faisant référence à de grandes robes, par exemple.

Un élève ne pourrait pas porter non plus un chandail de hockey. « Si on autorise à porter un chandail, mais qu’on dit non à la robe de la petite princesse, c’est une gestion problématique », a décrit Mme Fortin.

La porte-parole de la commission scolaire mentionne que les enfants avaient le droit de se maquiller, de porter un chapeau de sorcière, des oreilles de lapin et d’avoir des accessoires.

Elle a ajouté que l’école a tenu des concours de décoration et distribué des bonbons. « On fête l’Halloween comme les autres écoles », a aussi dit Mme Fortin.

« Donc, c’était correct pendant 25 ans, mais plus maintenant », s’est pour sa part exprimée Audrey Alcaidinho, qui a fait son primaire à cette école et a de beaux souvenirs de l’Halloween.