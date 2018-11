Station spatiale internationale: lancement dans l’espace prévu le 3 décembre pour David Saint-Jacques

L’astronaute québécois David Saint-Jacques doit se rendre dans l’espace avec ses collègues le 3 décembre prochain, a annoncé jeudi l’Agence spatiale canadienne.

Le départ prévu initialement pour le 20 décembre a été devancé. En compagnie du Russe Oleg Kononenko et de l’Américaine Anne McClain, le Canadien se rendra à la Station spatiale internationale afin d’y effectuer des «opérations critiques» pour la préserver ainsi que pour mener que des expériences scientifiques, selon l’Agence.

«David Saint-Jacques se prépare depuis deux ans pour cette mission et, au cours des cinq derniers mois, il a été membre d'équipage de relève à deux reprises. Il mettra ses nombreuses compétences à profit. Comme il est qualifié pour réaliser des sorties dans l'espace et manœuvrer les robots spatiaux, sa contribution sera cruciale alors que plusieurs sorties et travaux de maintenance sont prévus», a ajouté l’Agence spatiale canadienne par communiqué.

En tant que médecin, le Québécois pourra également évaluer la santé de ses collègues et prodiguer des soins si nécessaire.

Il s’agira du premier vol habité vers la Station spatiale internationale depuis l’échec de celui du 11 octobre dernier depuis Baïkonour au Kazakhstan. L'Américain Nick Hague et le Russe Alexeï Ovtchinine avaient alors dû s’éjecter de la tour de sauvetage de leur fusée deux minutes avant leur décollage en raison du dysfonctionnement d’une pièce.

Avec l'AFP