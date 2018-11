Surprises et nouveautés seront au rendez-vous à la 17e Parade des jouets de Québec

«Le vrai» père Noël s’amènera à la place Jean-Béliveau pour la première fois, le dimanche 11 novembre, au lendemain de la traditionnelle Parade des jouets dans la basse-ville de Québec.

L’événement, qui en est à sa 17e édition dans la capitale, promet de surprendre les familles, à commencer par le défilé, le samedi 10 novembre.

«Il y a au moins 50% des chars allégoriques qui sont refaits au complet [chaque année]. Pour l’autre 50%, ils sont tous revampés et il y a des modifications qui sont faites en fonction de l’histoire qui est racontée», indique Mireille Tremblay des Ateliers Balthazar, le producteur de la fête.

La parade, qui a pour thématique «L’imaginaire des enfants», débutera à 15 h au coin des rues Simon Napoléon-Parent et Chênevert, près du parc Victoria. Plus de 650 figurants, musiciens et personnages y seront.

Les enfants sont également invités à adresser une lettre au père Noël et à la remettre aux postiers sur place.

Dimanche festif

Le lendemain, la fête s’installe pour la première fois à la place publique du Centre Vidéotron. Elle avait plutôt l’habitude de monter en haute-ville depuis deux ans. Le site a l’avantage d’être plus vaste et plus accessible pour les familles, expliquent les organisateurs.

Exposition des chars allégoriques, animations, camions-restaurants et jeux gonflables seront au rendez-vous de 11 h à 15 h, tout comme le père Noël et l’artiste pour enfants Atchoum.

Jouets recherchés

Les familles qui le peuvent sont également invitées à faire don d’un jouet, neuf ou usagé, en marge de la parade de samedi. Partenaires de l’événement pour la deuxième année, la Joujouthèque et l’Armée du Salut se chargeront de distribuer les dons.

L’Armée du salut, par exemple, souhaite remettre deux jouets par enfant, par famille dans les 500 à 700 paniers de Noël qu’elle entend distribuer cette année.

Bien souvent, c’est tout ce qu’il faut pour faire briller les yeux des enfants de milieux défavorisés, souligne Brigitte St-Germain, directrice des relations publiques de cet organisme.

«Même si ce n’est qu’un jouet, c’est ce qui fait la différence. Même s’il n’y a pas de sapin à la maison ou même si c’est un sapin de table du Dollorama, si les enfants ont leur jouet, Noël est fait, Noël est accompli, Noël a fait sa magie», affirme-t-elle.