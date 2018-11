Une mère dénonce un «fight club» dans une garderie

Frustrée par l’inaction des autorités, une mère poursuit une garderie de St Louis, dans le Missouri, où des éducateurs auraient encouragé les enfants à combattre les uns contre les autres.

Des vidéos tirées d’un iPad et de caméras de surveillance montrent l’enfant de Nicole Merseal, alors âgé de 4 ans, être encouragé à se ruer sur un autre enfant par les éducatrices Mickala Guliford et Tena Dailey, selon une poursuite déposée en décembre 2016.

Merseal accuse la garderie de carrément tenir un «fight club» dans les documents de la cour et accuse l’établissement d’avoir permis à un autre enfant d’intimider et de blesser son fils.

Dans des documents rendus publics par le Département de la Santé de l’État, la directrice du centre, Jennifer Scott, affirme que Guliford lui a dit que les enfants «s’ennuyaient» et qu’ils «n’avaient plus rien à faire». Elle explique également que les deux éducatrices ont été renvoyées à la maison et qu’elle est entrée en contact avec les services de violences aux enfants pour remplir un rapport d’incident. Les deux femmes ont finalement été limogées.

Lors d’interrogatoires, les enfants ont expliqué que leurs éducatrices leur avaient donné la permission de s’amuser avec des «mains de Hulk», de larges gants verts, et de les utiliser pour se battre.

Guliford a admis qu’elle avait laissé les enfants se battre, selon les documents. «Je voulais que ce soit une façon pour eux d’évacuer le stress en faisant de l’exercice», a-t-elle confié.

Merseal estime que les éducatrices n’ont reçu «qu’une tape sur les mains» pour leurs actions et exige 25 000 $ en dommages civils contre la garderie.