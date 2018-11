Une rondelle pour maman

« Kotkaniemi est déjà un favori des partisans. Quand il a marqué son premier but, les fans étaient tellement heureux. Les gens reconnaissent son potentiel et son talent. Il est à sa place depuis le jour un. Comme tout le monde, il a de bons et de moins bons matchs. Mais il ne faut pas oublier qu’il a juste 18 ans et qu’on doit rester patient. C’est bon de le voir marquer, il avait eu plusieurs chances depuis le début de l’année. Il est une arme dangereuse pour nous. » – Claude Julien