Vicieux pléonasme

« Est-ce que “réserver à l’avance” est un pléonasme ? » demande Louise T. Oui, cette locution est un enchaînement illégitime de mots exprimant une même idée, ce qu’on appelle un pléonasme fautif. Cela signifie-t-il qu’il y a des pléonasmes qui ne sont pas fautifs ? Oui. Quelques-uns comportent le préfixe pré qui signifie (déjà) d’avance, comme « prévenir à l’avance », qui s’est fondu dans une locution pour en former la racine et le cœur. Les expressions « je l’ai vu de mes yeux », « je l’ai entendu de mes oreilles », « je l’ai applaudi des deux mains » sont aussi des pléonasmes admis. Les pléonasmes de ce type servent à renforcer un mot, une idée. Mais la liste des pléonasmes fautifs est longue : réserver à l’avance, une première priorité, rentrer à l’intérieur, refaire une deuxième fois et les fameux « monter en haut » et « descendre en bas », etc. Un pléonasme plutôt vicieux serait de dire que j’ai rédigé cette chronique par écrit...