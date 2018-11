C’est ce soir que se tient, dès 18 h, au Terminal de croisières du Vieux-Port de Québec, la soirée Vins et Festin au profit de la Fondation CERVO sous la présidence d’honneur d’André Bélanger, président de Béton provincial de Québec. La Fondation CERVO finance principalement la découverte et l’innovation visant à mieux comprendre le cerveau, tout en contribuant à des initiatives porteuses en termes de soins et d’enseignement dans l’est du Québec. Renseignements : 418-663-5155

Patro de Charlesbourg

Paule Warren, pharmacienne propriétaire affiliée, Brunet, Carrefour Charlesbourg, a accepté la présidence d’honneur de la 13e Dégustation de fromages et de vins d’importation privée au profit de la Fondation Patro de Charlesbourg qui se tiendra le jeudi 8 novembre, dès 18 h, au Patro de Charlesbourg. La Fondation s’est donné comme mission de soutenir financièrement le Patro par la prise en charge de différentes activités de financement comme celle-ci. Renseignements : 418 626-0161.

Nouveau défi

Mireille Thibault, ex-attachée politique du député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, entre en fonction aujourd’hui à titre de directrice générale de la Chambre de Commerce de Montmagny (CCM). Madame Thibault œuvre au développement de la région depuis près de 30 ans. Elle a à son actif la concrétisation de plusieurs grands projets à Montmagny et dans la région et elle possède un vaste réseau d’affaires et une connaissance incomparable du milieu. Sur la photo, elle est accompagnée du président de la CCM, Frédéric Corriveau.

Un marathon, une cause et un record

Frédéric Fortier-Chouinard et Victor Frève-Boucher, de Québec, ont relevé, le 21 octobre dernier, le défi de courir le Marathon de Toronto. Ils ont tous deux enregistré un excellent temps de 3h15, tout un exploit pour une première participation à un marathon. Mais ils s’étaient lancé aussi un tout autre défi: celui de contribuer à une cause associée au dépassement en dépit d’une situation de handicap pendant le marathon. Donc, les deux marathoniens avaient décidé de courir attachés l’un à l’autre (par une paire de menottes) et d’effectuer une levée de fonds pour la Fondation Élan. Résultat: courir menottés en moins de 4h, amasser 1 206.25$ et rien de moins qu’un nouveau record Guinness (marathon le plus rapide par une équipe liée), officiellement homologué à la fin du tracé (photo du haut). Sur la photo du bas, la remise à la Fondation Élan en compagnie, de gauche à droite, de Dave Pichette et Guy Béliveau, respectivement vice-président et président, Fondation Élan; Frédéric Fortier-Chouinard et Victor Frève-Boucher; Annie Gagnon, Claude A. Blanchard et Georges Moreau, respectivement directrice générale, trésorier et secrétaire, Fondation Élan.

60 ans

Jean-Guy Bouffard, propriétaire du Centre Lavertu Honda de Breakeyville, change de dizaine pour reprendre une expression populaire. Entouré d’une femme aimante, de 3 merveilleux enfants, de 4 fabuleux petits enfants, d’une grande famille et de plusieurs amis, la vie est bien remplie pour le nouveau sexagénaire selon des proches. Sur la photo, il est accompagné de 3 de ses 4 petits-enfants : Malik, Zachary et Jérémy ; Laurence étant absente.

Anniversaires

Alain Madgin (photo), vice-président principal chez Citoyen Optimum de Québec, 52 ans... Sara-Maude Juneau, ex-golfeuse de la LPGA, native de Fossambault-sur-le-Lac, 31 ans... Maxime Beaulieu, professionnel de golf B2golf... Andrée-Anne Leclerc (Andee) participante à Star Académie 2012, 28 ans... Gaétan Demers, président et propriétaire d’Automobiles A.Gosselin de Saint-Nicolas... Salvatore Adamo, chanteur compositeur italo-belge, 75 ans.

Disparus

Le 1er novembre 2017. Rosemary Lassig (photo), 76 ans, nageuse australienne, médaillée d’argent aux JO d’été de 1960... 1999. Jean Coutu, 74 ans, comédien de théâtre, de radio, de télévision et de cinéma... 1999. Walter Payton, 45 ans, le meilleur porteur de ballon de l’histoire de la NFL... 1995. Paul Vachon, 82 ans, industriel, le « père » du célèbre gâteau Jos Louis... 1987. René Lévesque, 65 ans, ex-premier ministre du Québec.