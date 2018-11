Voici les films et séries à écouter en novembre pour oublier la pluie

En collaboration avec

Le mois de novembre est souvent plutôt gris... et froid. En cette période de l’année, l’appel du salon se fait bien souvent sentir. Le seul problème? Trouver devant quoi s’installer.

La vidéo sur demande (VOD) permet de visionner des films et des séries en rafale quand vous voulez, où vous voulez. Tous les mois, Club illico rassemble un catalogue touffu de productions québécoises exclusives, de longs-métrages d’envergure internationale et de séries télé de haut calibre. Du nouveau contenu est ajouté à la plateforme chaque semaine – et il est en français!

Voici nos suggestions de films et de séries à écouter bien calé dans votre canapé durant le mois de novembre!

Les animaux fantastiques (2016)

Drame fantastique – Mise en ligne le 8 novembre

Vous êtes fan de l’univers d’Harry Potter? Ce spin-off de la série est porté par un scénario de J.K. Rowling et se déroule soixante-cinq ans avant la venue au monde du jeune héros. Dans le New York de 1926, l’auteur Newt Scamander doit combattre un groupe de Moldus extrémistes qui menacent le monde des sorciers.

Un film exaltant qui comblera de bonheur toute la famille!

Luther, saison 1 et 2 (2010-2011)

Série policière - Mise en ligne le 8 novembre

Cette série télé britannique met en vedette Luther (Idris Elba), un enquêteur tourmenté qui éprouve moult difficultés à composer avec les horreurs quotidiennes de son métier. Dans Luther, la personnalité impulsive et violente du protagoniste se heurte bien souvent à la cruauté des meurtriers – mais à quel prix?

Olivier Primeau: audacieux (2018)

Documentaire – Mise en ligne le 28 novembre

Olivier Primeau n’est pas seulement propriétaire du fameux Beachclub de Pointe-Calumet. C’est aussi un homme d’affaires aguerri qui a su user de son charisme pour cumuler les passages à la télévision... et faire mousser les ventes de sa compagnie. Dans ce documentaire exclusif à Club illico, on accède aux coulisses de la vie d’entrepreneur-vedette d’Olivier Primeau. De quoi sustenter les curieux comme les fans!

Léo, saison 1 (2018)

Comédie – Mise en ligne le 15 novembre

Fabien Cloutier n’a pas la langue dans sa poche, et c’est tant mieux. Le dramaturge s’est inspiré de deux de ses pièces de théâtre pour créer Léo, une série exclusive à Club illico. Celle-ci relate les péripéties d’un grand ado de 40 ans qui décide de prendre sa destinée en main. Avec une distribution portée par des noms comme ceux de Mario Jean, Guillaume Cyr, Didier Lucien et Sonia Cordeau, on ne peut qu’avoir hâte de découvrir la série!

Pour encore plus d’idées de contenus à dévorer, consultez la liste complète des nouveautés sur Club illico. Chaque semaine, on y ajoute de nouvelles séries et de nouveaux films – de quoi occuper toutes les soirées pluvieuses!