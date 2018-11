17e Parade des jouets

La Parade des jouets iA Groupe financier lance sa 17e édition sous la thématique «L’imaginaire des enfants» et convie la population à deux jours de festivités, les 10 et 11 novembre. C’est un rendez-vous, le samedi dès 15h, dans les rues du centre-ville, pour assister au très couru défilé de Noël qui sera précédé à 13h, par des festivités sur le parvis de l’église St-Roch. Apportez-y vos jouets usagés ou neufs afin de donner au suivant! Le lendemain, entre 11h et 15h, plusieurs activités entourant l’histoire des 13 chars allégoriques animeront la Place Jean-Béliveau, en plus des jeux gonflables, des mascottes, du maquillage, du spectacle d’Atchoum le clown, d’une prise de photo avec le Père Noël, des camions de rue et d’autres surprises.

Saviez-vous que c’est dans les Ateliers Balthazar que sont fabriqués les magnifiques chars allégoriques du défilé de la Parade des jouets et que près de 400 costumes habillent les figurants? Plus de 650 bénévoles ont à cœur de rendre cet événement magique pour tous les enfants. Pour plus de détails, visitez le paradedesjouets.ca.