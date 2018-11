LATULIPPE, Murielle



Au CHSLD du Piedmont, de St-Jean-de-Matha, le 24 octobre 2018, À l'âge de 73 ans, est décédée Madame Murielle Latulippe, fille de (feu) Blanche Villeneuve et de (feu) Gérard Latulippe. La défunte laisse dans le deuil Son époux: Jean-Yves Côté, ses enfants: François et sa conjointe Myriam, Sonia et son conjoint Djilali; ses petits-enfants: Marie-Ève, Maxim, Dylan, Magali; ses frères et sœurs: feu Jacques, feu André, feu Réjean, Françoise, Jocelyne, Thérèse, ainsi que leur conjoint et conjointe et de nombreux autres parents et amis. La famille vous accueilleraà compter de 11 h, pour recevoir vos condoléances à laLa famille tient à remercier le personnel du CHSLD du Piedmont, pour les bons soins prodigués à Murielle. La direction funéraire a été confié à :