GAUTHIER, Denis



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 octobre 2018, à l'âge de 69 ans et 6 mois, est décédé subitement monsieur Denis Gauthier, époux de dame Monique Marcoux, fils de feu dame Marie-Paule Laforest et de feu monsieur Edgar Gauthier. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h30 à 14h30 et seraLes cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil, son épouse: Monique Marcoux; ses beaux-fils et belles-filles: Johane Bisson (Gervais Brassard), Yves Bisson (Marlène Breton), Marc Bisson (Line Arseneault), Martine Bisson (Bruno Duquenoy), Guy Bisson (Josée Robert); ses frères: Albert (Lucette Michaud) et Michel; ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents, collègues de travail et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél: 418 656-4999, téléc: 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucp.org, site Internet: https://iucpq.qc.ca, des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.