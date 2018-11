LADURANTAYE, André



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 29 octobre 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur André Ladurantaye, conjoint de madame Diane Bélanger, fils de feu madame Cécile Dubois et de feu monsieur Maurice Ladurantaye. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 16h.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Eric (Rafaëlle Michaud) et Amélie (Simon Paquin); ses petits-enfants: Jacob, Alexis et Gabrielle; ses frères et sœurs: Claude, Michel, Gilles, Jacques, feu Lise, feu Pierre, Suzanne et Mario; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.