Bas-Saint-Laurent: de meilleurs soins pour les victimes d'AVC

RIMOUSKI | Les personnes victimes d'un accident vasculaire cérébral (AVC) peuvent maintenant recevoir des soins plus élaborés à Rimouski. L'Hôpital régional vient en effet d'être désigné centre de traitement des AVC pour le Bas-Saint-Laurent, alors que près de 400 personnes sont victimes d'un AVC chaque année dans la région.

Et c'est connu, plus vite on intervient lors d'un AVC, meilleures sont les chances d'en limiter les conséquences et les séquelles.

Rappelons que les accidents vasculaires cérébraux sont la première cause de handicap chez les adultes et la troisième cause de décès dans la province.

Le risque d'être victime d'un AVC double tous les 10 ans, ce qui est préoccupant lorsqu'on sait que la population du Bas-Saint-Laurent est vieillissante.

L'Hôpital de Rimouski compte donc maintenant sur une équipe complète uniquement dédiée aux personnes victimes d'un accident vasculaire cérébral. Le nouveau centre bénéficie d'un budget annuel de fonctionnement de 750 000 $.

Sa mise sur pied a demandé un investissement de 910 000 $ en équipements spécialisés de toutes sortes et aussi pour l'aménagement de 10 chambres au centre hospitalier rimouskois réservées aux victimes d'AVC.