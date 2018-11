Boulevard Talbot à Chicoutimi : le MTQ recommande de limiter la vitesse à 50 km/h

QUÉBEC – Transports Québec accueille favorablement la demande de Saguenay d'uniformiser la limite de vitesse sur le boulevard Talbot à Chicoutimi, l'une des artères les plus achalandées de la ville.

Il suggère toutefois de la fixer à 50km/h, plutôt qu'à 60 km/h comme lui a proposé le comité exécutif de la ville le printemps dernier.

«Les nouveaux aménagements qui ont été faits récemment font en sorte que les trottoirs sont plus larges et les voies de circulation réduites, a expliqué la porte-parole du ministère des Transports, Andrée-Anne Duchesne. C'est un secteur où le 50 km/h serait plus sécuritaire autant pour les automobilistes que pour les piétons et cyclistes.»

Un piéton a été happé par un camion lundi dernier alors qu'il circulait sur l'un de ces trottoirs récemment aménagés.

La Ville n'est toutefois pas convaincue que 50 km/h soit la vitesse idéale.

Elle profitera de la saison hivernale pour effectuer des études de circulation sur cette artère où pas moins de 32 000 voitures circulent quotidiennement.

«Nous avons des logiciels pour nous aider à compiler des données, a indiqué le responsable des communications à la Ville de Saguenay, Jeannot Allard. Il faut s'assurer que la circulation demeure fluide.»

La synchronisation des feux de circulation sera aussi analysée.

Actuellement, la limite de vitesse varie selon les secteurs sur le boulevard Talbot.

Plusieurs rencontrent ont déjà eu lieu entre la Ville et le ministère.

Ce dernier prévoit être en mesure de prendre une décision le printemps prochain.