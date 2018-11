Cinq films à voir au Festival Cinemania

1. Le Grand Bain

Un des grands succès de l’automne en France (plus d’un million de spectateurs en cinq jours), cette comédie réalisée par l’acteur Gilles Lellouche met en scène un quarantenaire souffrant de dépression chronique (joué par Mathieu Amalric) qui reprend vie en se joignant à une équipe de nage synchronisée. Le film mise sur une distribution de choix composée notamment de Guillaume Canet, Virginie Efira et Benoit Poelvoorde. Présenté lundi à 19 h à la piscine du Centre sportif MAA et jeudi à 18 h au Cinéma Impérial.

2. L’amour flou

Gagnante du prix du public au plus récent Festival d’Angoulême, cette comédie autobiographique réalisée et interprétée par l’actrice Romane Bohringer et son ex-conjoint Philippe Rebbot raconte l’histoire d’un couple qui décide de se séparer après avoir vécu ensemble pendant dix ans. Représentations jeudi à 21 h au Cinéma du Parc et le dimanche 11 novembre à 20 h 30 au Cinéma Impérial.