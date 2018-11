Comment célébrer le Black Friday cette année

Cette année, le Black Friday – ou vendredi fou pour les puristes – a lieu le 23 novembre 2018. Il est suivi du Cyber Monday qui se tient le 26 novembre.

La tendance s’est développée, si bien que les détaillants prolongent la tradition pour une semaine entière de magasinage à rabais : la Cyber Week.

Si plusieurs y voient l’occasion de dénicher des objets convoités, les plus prévoyants, eux, songent déjà à leurs achats des Fêtes.

Quand on songe aux emplettes du temps des Fêtes, on fait souvent référence aux cadeaux à offrir. Or, qu’en est-il des nombreuses tenues festives et des articles à se procurer pour recevoir des invités?

Voici quelques conseils pour bien gérer cette journée :

Liste de clients VIP

Certains commerçants récompensent les clients pour leur fidélité. N’hésitez pas à adhérer au programme de récompenses offertes. Certains détaillants bonifient les rabais et offrent des privilèges tels que la livraison gratuite ou des échantillons à essayer.

Inscription aux infolettres

Consultez l’infolettre envoyée par vos marchands préférés ou par des sites spécialisés en shopping. Elle vous informe des meilleures offres disponibles sur le marché et propose parfois des rabais supplémentaires.

Liste de souhaits

Les jours de grands soldes peuvent parfois engendrer des dépenses inutiles. Dressez la liste de vos besoins pour vous aider à garder le contrôle. Dans le feu de l’action, gardez-la à portée de main. Certaines politiques de retour étant sévères, il serait dommage de rester coincé avec un achat dont vous n’avez pas besoin.

Suivez les marques et magasins sur les réseaux sociaux

Vous pourriez être agréablement surpris! Les marques actives sur les réseaux sociaux font souvent des concours. Aussi, ils pourraient répondre à vos questions rapidement concernant un achat.

En attendant le dévoilement officiel des promotions, nous avons préparé la liste des détaillants à surveiller cette année.