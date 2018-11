Comment préparer sa voiture pour l'hiver?

L'hiver arrive! Afin de vous aider à bien préparer votre véhicule, voici quelques conseils tels que publiés dans Le Guide de l'auto.

L’arrivée de l’hiver signifie qu’un rendez-vous au garage est de mise pour changer vos pneus, mais aussi que vous devez installer vos tapis protecteurs, ajouter le balai à neige et les câbles de surcharge et mettre une couverture de secours dans le coffre arrière.

Toutefois, est-ce tout ce dont votre voiture a besoin pour passer au travers d’un hiver rigoureux comme celui du Québec? Évidemment pas! Voici quelques trucs qui vous aideront à mieux outiller votre voiture lors de la saison hivernale.

D’abord, la batterie est essentielle pour éviter de vous retrouver pris au froid par mauvais temps à bord d’une voiture qui ne collabore pas. Pour ce faire, on vous conseille de vérifier le niveau d’énergie que contient votre batterie et d’utiliser un chargeur de batterie automobile au besoin. Donc, si votre capteur indique un niveau faible d’énergie dans la batterie et qu’elle ne semble pas vouloir conserver son énergie, il se peut qu’une nouvelle batterie soit nécessaire. Si tel est le cas, n’oubliez pas de disposer de votre batterie de manière responsable.

Ensuite, plusieurs ménages procèdent au changement d’huile à moteur de leurs voitures à même leur garage personnel. Quoique plus économe, cette activité comporte quelques risques si vous n’utilisez pas le bon type d’huile. En hiver, on demandera bien souvent une huile moins épaisse ayant un grade de viscosité inférieur qui sera accompagné de la lettre W située entre deux séries de chiffres. Par exemple, une huile 10W40 a une viscosité de 10W au démarrage (froid) et pourra maintenir une viscosité de 40 à la température d’opération. Cela étant dit, votre manuel du propriétaire vous indiquera si vous devez changer de type d’huile à l’hiver ou non et quel est le degré de viscosité souhaité.

Enfin, l’achat de tapis de caoutchouc est primordial pour vivre un hiver sans pour autant abîmer la moquette de votre véhicule. Quoique dispendieux, ces tapis permettent d’éviter une accumulation d’eau dans votre voiture qui favorisera l’humidité et la moisissure.

Bon hiver!