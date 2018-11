Dave Blanchet veut en mettre plein la vue

Le Supercross est de retour à Québec pour la première fois depuis 10 ans.

L’événement aura lieu samedi soir au Centre Vidéotron à l’occasion de la 18e étape du calendrier de 19 courses de la série canadienne du championnat Rockstar Triple Crown. L’étape finale se déroulera le 17 novembre à Hamilton.

Malgré la présence des meilleurs Canadiens, de quelques bonnes pointures américaines et de quelques Français, Dave Blanchet entend jouer les trouble-fêtes dans la course au titre dans la catégorie MX2 250cc.

« Il y aura de très bons pilotes qui sont plus connus que moi, mais je ne me laisserai pas marcher sur les pieds dans ma ville, a prévenu le coureur de 25 ans de Québec. Je vais pouvoir compter sur un bon fan-club. Je veux donner un bon spectacle, avoir du plaisir et me démarquer. Je serais fier si je terminais sur le podium. »

Promoteur de l’événement et ancien coureur, Carl Samson estime qu’un Top 8 de Blanchet serait excellent compte tenu du calibre.

« Il y a beaucoup de bosses dans le parcours et on n’aura pas le temps de se reposer, de poursuivre celui qui compte cinq titres du Challenge Québec à son actif, dont celui de cet été. Les spectateurs vont voir des sauts de 20 pieds. On va passer plus de temps dans les airs que sur la piste. Ils ont enlevé les bandes de la patinoire et le parcours sera très technique avec des pétards et beaucoup d’animation. »

Malchance

Sa présence à l’épreuve du Stade olympique a été de courte durée. « Je suis content d’avoir la chance de me reprendre à Québec, a-t-il indiqué. Au Stade olympique, j’ai été malchanceux et j’ai brisé deux moteurs lors des essais. En finale, je suis tombé dès le premier tour. »

Blanchet prend part au circuit professionnel canadien depuis huit ans. « J’avais participé à la dernière édition au Colisée Pepsi, en 2008, dans la catégorie 85cc, a-t-il rappelé. J’avais aussi terminé en 6e position au Stade olympique en 2008. J’ai grandi avec un motocross dans mon garage. J’ai débuté à l’âge de cinq ans. »

La série ProMX1 (450cc) sera aussi au programme. On retrouvera 25 coureurs dans chacune de ces deux séries ainsi qu’un peu moins de 100 participants dans les six classes amateurs. Le gagnant au classement cumulatif de la série ProMX1 (450cc), qui sera couronné à Hamilton, méritera une bourse de 100 000 $ comparativement à 10 000 $ pour le vainqueur de la série MX2 (250cc).

Chez les amateurs

Dans les classes amateurs, Émile-Claire Lebel (15 ans) et son frère Anthony (14 ans) seront en action dans les catégories féminine et super-mini (105cc) respectivement.

Par ailleurs, les portes du Centre Vidéotron ouvriront à 11 h 30 et les gens qui auront un billet pourront assister aux pratiques entre midi et 16 h. Les organisateurs prévoient une foule de 6000 spectateurs.