Débat du vendredi sur la Davie: la tension monte entre Martine Ouellet et Adrien Pouliot

L'ex-chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, et le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot, se sont opposé dans un débat sur le chantier naval Davie, vendredi matin, en direct sur QUB radio.

La tension est montée d’un cran entre nos deux débatteurs du vendredi lorsque M. Pouliot a déclaré qu’il fallait fermer l’entreprise parce que c’était un «trou sans fond» et un «citron corporatif».

«Davie, c’est le plus gros citron corporatif qu’on a jamais eu au Québec. C’est un zombie qui a titubé d’une faillite à l’autre depuis le début des années 1980. C’est un désastre cette entreprise-là. C’est un trou sans fond. Ils ont eu, depuis le début des années 1980, 2 milliards de dollars de subventions. C’est épouvantable, c’est un trou sans fond. [...] C’est un trou sans fond qui ne livre pas la marchandise. Regarde les deux traversiers, ça coûte deux fois plus cher que prévu et ils sont encore en retard et ce n’est pas les premiers bateaux désastreux qu’ils ont faits. Par exemple, le Asterix là, qu’ils ont réussi à livrer finalement. Mais ça, c’est un contrat qui leur a été octroyé par le gouvernement fédéral de gré à gré, pas en appel d’offres. Donc le gouvernement fédéral est passé à côté de ses règles pour octroyer ce contrat-là. C’est un contrat de location. [...] Davie a loué ça pour quelque chose comme 600 millions $ sur un contrat de 6 ans. Le gouvernement ne sera même pas propriétaire de ça après 6 ans. C’est un scandale. [...] On devrait fermer ça», a-t-il déclaré.

Martine Ouellet ne semblait pas du tout d'accord, visiblement choquée de voir son adversaire s’acharner sur une compagnie québécoise qui crée de «de la job».

«Moi, je n’en reviens pas de basher comme ça des entreprises québécoises qui créent de la job, des emplois ici au Québec, des belles jobs. Je ne sais pas, dans les années 1980, je n’ai pas suivi, mais je peux vous dire que j’ai suivi dernièrement et Davie, c’est le seul chantier maritime du Canada, dans la construction navale canadienne, qui a livré un bateau dans les délais et dans les coûts. [...] Si tu dis ça de la Davie, tu devrais dire encore pire d’Irving, tu devrais dire encore pire de Seaspan. Si c’est contrat ont à être donnés, moi j’aime autant... et je pense que la Davie le mérite pas mal plus», a-t-elle affirmé.

