Distinction pour le président de GVQ

Lors de la 6e édition du Gala des trophées Uni-Vers organisé par l’Association des agents de voyages du Québec, Laurent Plourde, le président de Groupe Voyages Québec (GVQ), s’est mérité le prix Relève 2018. «Je suis fier de mon équipe extraordinaire, de mes 200 employés qui sont tous exceptionnels et extrêmement qualifiés et surtout qui me permettent d’être à la bonne place dans l’industrie, cette belle industrie portée par la passion», a-t-il déclaré lors de la remise de son prix à Montréal, le 17 octobre.

Reconnu comme le leader québécois des voyages organisés depuis 1979, Groupe Voyages Québec est un créateur et un fournisseur d’expériences uniques offrant plus de 2 300 départs par année. Son siège social est situé à Québec et opère également une bannière d’agence de voyages traditionnelle à Québec, Saguenay – Lac-Saint-Jean et à Laval.