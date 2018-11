Du savon en poudre dans des bonbons

L’ÉPIPHANIE | Des gens qui ont passé l’Halloween dans une ville de Lanaudière ont eu de mauvaises surprises à leur retour à la maison puisque leurs enfants ont reçu des bonbons contenant du savon à lessive en poudre.

Mikaël Pimparé a découvert le savon lorsqu’il a pris une gorgée de poudre en analysant les bonbons recueillis par ses deux filles de 3 et 5 ans le soir de l’Halloween à L’Épiphanie. Le savon était mélangé à des sucreries qui ont la texture d’une poudre blanche dans un contenant en forme de fraise.

« Je voulais voir si cette poudre sucrée goûtait aussi bon que lorsque j’étais enfant, mais ça m’a levé le cœur, a affirmé hier M. Pimparé. J’ai ensuite constaté que ça sentait comme du Tide. »

Plainte à la police

Le père a déposé une plainte à la police. Il n’en revenait toujours pas deux jours après sa découverte.

« Je ne trouve vraiment pas ça drôle. Si quelqu’un n’aime pas les enfants, il a juste à ne pas donner de bonbons », a ajouté l’homme de 25 ans. Mes enfants auraient pu être malades, c’est du savon. »

La belle-sœur de M. Pimparé, Fanny Sauvageau, a passé l’Halloween à L’Épiphanie avec sa sœur et les enfants.

Elle a aussi fait la même découverte lorsqu’elle est rentrée chez elle à Charlemagne, au moment de trier les bonbons.

Elle a demandé à son fils d’un an et demi de choisir un bonbon et il a retenu ce contenant avec la poudre blanche.

« J’ai remarqué que le couvercle était mal bouché et qu’il y avait des cristaux plus ou moins gros de formés. Ce n’était pas comme de la poudre égrainée à bonbons standard », a raconté Mme Sauvageau.

Analyse

Porte-parole de la Sûreté du Québec Éloise Cossette a confirmé qu’une enquête était ouverte.

« On va faire analyser le bonbon qu’on a récupéré. Ça rappelle l’importance de bien trier les bonbons à l’Halloween », a dit Mme Cossette.

La policière a aussi rappelé que dans le doute, on se débarrasse du bonbon.

Selon le site internet Docteurclic, les poudres de lavage pour vaisselle ou textiles sont des produits toxiques. Ils peuvent entraîner des lésions dans la bouche, la gorge, le larynx, l’œsophage ou les voies respiratoires.