Pour ce deuxième épisode de Sous le capot, Germain Goyer et Frédéric Mercier se gâtent avec l’essai de la nouvelle BMW M5 2018.

Son V8 biturbo de 600 chevaux a de quoi impressionner... et les mille et un gadgets inclus à bord ne sont pas mal non plus!

À lire aussi: Sous le capot - Épisode 1: Jaguar F-Type

À lire aussi: BMW M5 2018: missile en veston-cravate