[EXCLUSIF] Éric Lapointe à fleur de peau pour son tout nouveau clip «Rien ne s’endort»

Extrait de son plus récent album Délivrance, Rien ne s’endort a finalement droit au traitement vidéoclip, signé par les réalisateurs Isabelle Longnus et Charles Labarre.

À l’image de la chanson — cosignée par Lynda Lemay et Stéphane Dufour —, on y retrouve un Éric Lapointe à fleur de peau, jouant un homme tenaillé par sa rupture avec son âme sœur, jouée ici par Rosalie Thauvette.

Pour les besoins de ce vidéoclip, Lapointe s’est bien entouré. En plus d’avoir recruté Charles Labarre et Isabelel Longnus (à qui l’on doit, notamment, des clips et publicités pour Roch Voisine et Michel Louvain), on retrouve Pierre Gill à la direction photo.