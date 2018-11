[Exclusif] Le CTMA dans la ligne de mire

Le dossier de la Davie semble connaître un début de déblocage. Comme nous pouvions le lire dans le Journal hier, trois préavis d’adjudication de contrats (PAC) ont été émis par Ottawa. L’entretien de 12 frégates est prévu pour 2021, ne réglant donc pas l’actuelle situation difficile du chantier.

J’en parlais sur ce blogue le 28 août dernier : le gouvernement du Québec aurait pu donner à la Davie le mandat de construire le CTMA Vacancier. Ledit Vacancier est un navire de croisière visant à desservir les Îles-de-la-Madeleine, qui, commençant à prendre de l’âge, a besoin d’être remplacé.

La Davie, qui a près de 900 fournisseurs, avait proposé de se charger de la construction du navire à ses frais et à le louer au gouvernement et à la Coopérative de transport maritime et aérien, compagnie publique créée en 1944 pour relier les Îles-de-la-Madeleine au reste du Québec.

Ce n’est pas l’option qui a été retenue par le gouvernement, qui a préféré demander à la CTMA de procéder à un appel d’offres international en fixant le minimum de contenu québécois à seulement 30 pour cent, assurant ainsi que le bateau soit construit à l’étranger et qu’il n’y ait aucune retombée ici.

Le vénérable Claude Béland, président du Mouvement Desjardins de 1987 à 2000, avait alors parlé de « rupture avec le contrat social québécois » dans une lettre dont j’ai obtenu – en exclusivité – copie le 20 septembre dernier.

Au-delà des mauvais termes de l’appel d’offres, le gouvernement a-t-il choisi le bon porteur de ballon? On peut en douter, si on se fie à une plainte au Bureau de la concurrence du Canada, à laquelle j’ai eu accès, où un résident madelinot – dont l’identité restera confidentielle – s’en prend aux pratiques et au fonctionnement de la CTMA.

Le contenu de la plainte

« Groupe CTMA est une coopérative détenue par ses 55 membres (50 membres minimum prévu à ses règlements généraux) et administrée par un conseil d’administration composé de 7 administrateurs. Chacun de ses membres doit investir 10 000 $ lors de son adhésion », peut-on y lire.

10 000 dollars de cotisation annuelle! Il apparaît clair que ladite Coopérative est un club extrêmement sélect où n’entre pas qui le veut. La CTMA, comme le rappelle le plaignant, est le plus important décideur économique des Îles, ayant 500 employés et un chiffre d’affaires de 80 millions de dollars, faisant ainsi que le « seul véritable moteur économique de l’archipel est conséquemment administré à 100 % par un groupe élite de gens d’affaires ».

« Les membres sont presque tous des propriétaires d’entreprises des Îles-de-la-Madeleine qui sont en affaires avec la CTMA. Définie comme une société de portefeuille (holding) par le Registre des entreprises du Québec, Groupe CTMA est l’actionnaire unique de 9 filiales dont Navigation Madeleine Inc. (Cie par actions administrées par les mêmes individus qui administrent la coop Groupe CTMA, filiale exclusive de la CTMA, propriétaire de deux navires, soit le CTMA Vacancier et le CTMA Voyageur. »

« Le contrat d’exploitation de la desserte entre Navigation Madeleine Inc. et la Société des traversiers du Québec (STQ) vient d’être renouvelé via une entente de contribution de gré à gré entre le gouvernement du Québec et groupe CTMA pour une nouvelle période de 20 ans. Une entente de si longue durée conférée par le gouvernement du Québec contribue aux conditions gagnantes d’un cadre monopolistique. »

Le plaignant rappelle également la définition de cartel selon le Bureau de la concurrence, « secret et donc difficile à dévoiler » : « Les membres d’un cartel peuvent comploter pour : fixer le prix des biens ou des services ; s’attribuer des ventes, des clients ou des marchés entre eux ; limiter la production ou la fourniture des biens ou des services ou ; truquer les offres ou les soumissions présentées dans le contexte d’un processus d’appel d’offres. »

Or, la CTMA a toute la liberté de : « 1. Taxer tous les biens et services dispensés aux les (sic) citoyens des Îles-de-la-Madeleine. Cette taxe augmentant jusqu’à 35% le prix normal de produits alimentaires de base [...]. Le transport des denrées alimentaires par la CTMA étant pourtant hautement subventionné par les Fonds (sic) publics, ce surplus injustifié appauvrit ma communauté, porte atteinte à notre qualité de vie et profite uniquement aux membres bien nantis de la CTMA. [...] 2. Se partager des ventes et les contrats en contrôlant la majeure partie de l’économie des Îles-de-la-Madeleine. 3. Limiter la desserte de transport selon les directives financières de ses actionnaires au détriment des besoins réels des citoyens québécois ; 4. Truquer le processus d’appels d’offres international actuellement en cours en exigeant ses propres conditions au gouvernement du Québec pour l’acquisition d’un nouveau navire (CTMA Vacancier afin d’économiser en contournant les lois de la Commission des normes du travail dont s’est doté au Québec et ainsi, priver des centaines de travailleurs de leur emploi chez nous. »

Une occasion pour le nouveau gouvernement

La Bureau de la concurrence se penchera vraisemblablement sur cette question de « monopole et d’usurpation des citoyens des Îles-de-la-Madeleine et par le fait même, l’ensemble des contribuables québécois », soulignée par le plaignant, qui dit parler « au nom de tous ceux et celles qui [...] en ont assez du silence qui règne sur cette apparence de corruption et qui craignent des représailles en dénonçant la CTMA ».

En attendant le verdict du Bureau de la concurrence, le gouvernement du Québec peut d’emblée agir en modifiant les termes de l’appel d’offres. Il enverrait ainsi un signal fort. Le nouveau gouvernement caquiste aurait une formidable occasion de montrer que nous avons bel et bien tourné la page sur les années libérales, celles du copinage, des vaches grasses et du bafouage de nos intérêts fondamentaux.