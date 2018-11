Généreusement excessif

Les Lions de Sillery/Ste-Foy/Québec poursuivront ce soir, dès 18 h aux Espaces Dalhousie du Vieux-Port de Québec, leur engagement communautaire en tenant, pour une 54e année, leur fameux Coquetélions.

L’événement incontournable de la Capitale nationale sera sous la coprésidence d’honneur de Dan Larochelle et Alexandre Trudel et mettra en lumière les talentueux chefs de la région. L’un des plus importants événements de réseautage de Québec (1500 personnes) a pour but d’amasser des fonds afin de venir en aide à des organismes de charité. Renseignements et billets au https://coquetelions.com.

Complexe Blais, Gilbert & Turgeon

Le nouveau complexe funéraire Blais, Gilbert & Turgeon, le plus moderne au Québec, a été officiellement inauguré le 24 octobre dernier. Construit sur un terrain situé près de l’autoroute Jean-Lesage (20) à Lévis, le complexe, d’une superficie 23 845 pieds carrés, accueillera les gens de la partie Est de la ville de Lévis, de Bellechasse et de la Côte-du-Sud. Le nouveau complexe offre trois salles d’exposition, une chapelle, un columbarium, deux salles de réception ainsi que les bureaux de l’organisation Deuil-jeunesse de Lévis. Sur la photo, de gauche à droite : Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière ; Marie Eve Garneau, directrice aux opérations ; Jean Garneau, président du Groupe Garneau ; Raphaël Philibert, petit-fils de Jean Garneau et futur thanatologue ; François Paradis, député de Lévis ; Valérie Garneau, directrice aux finances, et Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

HALO stratégie a 1 an

Fondée par Malory Lepage et Daniel Boudreault (photo), la firme de communication et de production vidéo HALO stratégie vient de souffler sa première bougie. L’entreprise, située dans le quartier Lebourgneuf à Québec, a rapidement su faire sa place dans la région de Québec, notamment dans le milieu automobile, où sa réputation n’est plus à faire. Malory agit à titre de présidente-directrice générale et Daniel à celui de vice-président, développement des affaires.

La Mi-Centenaire

Alain Harbour, de Dégustation et Animation de la Rive, a célébré ses 50 ans la semaine dernière. Comme Alain ne fait jamais les choses à moitié, il a demandé à la la Microbrasserie Le Corsaire de Lévis de lui brasser une Berliner Weisse avec des baies d’argousier et de la camerise pour son 50e anniversaire. Son nom, La Mi-Centenaire, se veut évidemment une clin d’œil à son demi-siècle. Le lancement de cette bière s’est déroulée à la Brasserie Inox le 24 octobre dernier. De gauche à droite, sur la photo : Amélie Talbot, de la Microbrasserie Le Corsaire à Lévis ; Alain Harbour, le mi-centenaire, et Jean Lampron, brasseur-propriétaire à la Brasserie Inox.

Hauts Sommets

Ross Gaudreault (photo), ex-PDG du Port de Québec, a accepté la présidence d’honneur du cocktail dînatoire au profit de la Fondation du Collège des Hauts Sommets (CHS) qui se tiendra le mercredi 28 novembre, dès 18 h, à la Baie de Beauport. Depuis 12 ans déjà, cette activité-bénéfice apporte un soutien considérable à la Fondation du CHS. Les dernières années, les profits ont servi à payer des bourses d’études, mais aussi à bonifier le milieu de vie des élèves du Collège situé à Saint-Tite-des-Caps. Renseignements : Chantal Belley, 418 823-2759, poste 221.

Anniversaires

Michel Cadrin (photo), président du Groupe Michel Cadrin qui regroupe plusieurs entreprises de secteurs différents, 67 ans... Marianne Fortier, jeune actrice québécoise (Aurore) 25 ans... k.d. Lang, chanteuse canadienne, 57 ans... Sylvie Legault, comédienne québécoise, 58 ans... Michel Boujenah, humoriste et acteur français d’origine tunisienne, 66 ans... Bertrand Raymond, ex-journaliste et chroniqueur sportif québécois, 75 ans.

Disparus

Le 2 novembre 2017. Alberto Guzman (photo), 90 ans, sculpteur français d’origine péruvienne... 2015. Eddie Milner, 60 ans, ex-voltigeur de centre du baseball majeur entre 1980 et 1988 (avec les Reds et les Giants)... 2014. Acker Bilk, 85 ans, clarinettiste britannique de jazz traditionnel.... 2013. Tom Hinkle, 70 ans, un ex-dépisteur des Blue Jays de Toronto et des Expos de Montréal.