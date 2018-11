Les amateurs de sentiers enneigés, de véhicules tout-terrains et de côte à côte sont attendus au Centre de foires de Québec aujourd’hui et jusqu’au dimanche, à l’occasion du 3e Grand salon de la motoneige et du quad. Les plus grands manufacturiers et intervenants de l’industrie y seront. Les visiteurs y découvriront les plus récents véhicules, auront accès à des modèles d’occasion et pourront se procurer des vêtements, casques, bottes et autres accessoires à des prix compétitifs. D’ailleurs, un défilé de mode leur donnera un aperçu des nouvelles collections de vêtements! Ne manquez pas aujourd’hui le dévoilement du véhicule amphibie Typhoon de la compagnie B-PWR. Un passeport donnant accès au salon pendant les trois jours est disponible au coût de 15$ pour les adultes et 12$ pour les jeunes de 14 à 18 ans. Pour planifier votre visite, consultez le gsmq.ca.

Photo courtoisie