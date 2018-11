Ce n’est pas un secret pour personne que le hockey junior est cyclique. Après deux ans à rebâtir chacune des pièces du vestiaire des Screaming Eagles du Cap-Breton, Marc-André Dumont commence enfin à voir jaillir la lumière au bout du tunnel. La route vers la gloire ne s’annonce cependant pas de tout repos pour l’équipe dévorant le plus de kilomètres année après année dans la LHJMQ.

Les Eagles n’obtiennent pas toujours la reconnaissance qu’ils méritent quand on pense aux équipes qui, sans être au sommet, se débrouillent plutôt toujours bien en saison régulière. Cette fois, la formation de Sydney a l’intention de briller de tous ses feux dans un horizon de trois ans, et pas seulement durant les activités saisonnières !

« Notre reconstruction est terminée. On entre dans une phase de performance », lançait l’entraîneur-chef et directeur général des Screaming Eagles en entrevue il y a quelques semaines.

Depuis le déménagement des Prédateurs de Granby vers l’île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, à l’aube de la saison 1997-1998, la franchise n’a jamais atteint la finale des séries et il s’agit de celle qui a présentement la plus longue disette sans participation au carré d’as. Les Screaming Eagles ne se sont pas qualifiés en demi-finales depuis le printemps 2007, une éternité au hockey junior.

Première finale dans la mire

Au cours des deux dernières campagnes, Dumont a dirigé sa troupe lors de trois séries éliminatoires, Cap-Breton s’invitant à la deuxième ronde de la danse éliminatoire à sa première année de reconstruction, en 2017. L’expérience acquise lors de ces printemps est précieuse aux yeux du grand patron, d’autant plus que l’équipe a su maintenir un rendement de 71-56 durant ce temps.

« On veut faire du chemin en séries et avoir du succès. Dans nos trois dernières saisons, on a atteint deux fois la deuxième ronde, ce qui est un point de départ. Ça fait 21 ans que l’équipe est au Cap-Breton et c’est difficile depuis le départ de Granby en séries. On ne peut pas dire qu’on a une équipe très vieille, mais on a une équipe plus mature.

Notre but est de remporter un championnat, poursuit Dumont avec conviction. À quelle saison on va faire ça ? C’est à nos joueurs de répondre à la question. Nos joueurs sont affamés. Il y a une année dans les trois prochaines où on pense y aller pour [le championnat], mais, on ne sait pas encore quand. Ça va dépendre d’un paquet de facteurs. »

Signe que tout est encore loin d’être à point, les Eagles connaissent un début de campagne en dents de scie alors qu’ils se retrouvent au 10e rang du classement général après 16 rencontres (fiche de 8-7-1). L’un des rouages importants du club néo-écossais, Mathias Laferrière, estime que ses coéquipiers et lui sont prêts à passer à la vitesse supérieure. Le hockeyeur de 18 ans a inscrit sept buts et ajouté 15 mentions d’aide, pour 22 points, en 17 rencontres.

« On commence à avoir une très bonne équipe et on a beaucoup de talent. On veut performer et on veut gagner. On a fait des erreurs dans le passé et on apprend de ces erreurs cette année avec l’expérience. On construit là-dessus », disait le choix de sixième ronde des Blues de St. Louis au dernier repêchage de la LNH.

En plus de Laferrière et du gardien Kevin Mandolese, un espoir des Sénateurs d’Ottawa, l’arrivée d’aide extérieure comme Mitchell Balmas, Antoine Crête-Belzile et Wilson Forest a solidifié l’effectif. Natif du coin, Balmas a soulevé la coupe Memorial avec le Titan d’Acadie-Bathurst, en mai.

Champions inspirants

La conquête de la coupe du Président par les Huskies de Rouyn-Noranda en 2016, une équipe appelée aussi à s’asseoir régulièrement sur les bancs d’autocar, qui a misé sur le repêchage pour aspirer aux grands honneurs, a de quoi inspirer l’état-major dirigé par Dumont. « Il faut regarder le modèle des Huskies, qui voyagent beaucoup aussi et dont la communauté est tissée serrée comme nous. Les Huskies ont repêché, développé et fait grandir leurs gars. On voulait faire ça », a-t-il exposé.

Dans le calepin...

L’attaquant Jakob Pelletier, des Wildcats, le défenseur Justin Bergeron, des Huskies, et le gardien des Saguenéens, Alexis Shank, sont les employés du mois d’octobre dans la LHJMQ. Jordan Spence, des Wildcats, a pour sa part été nommé recrue du mois.

L’attaquant québécois

Thomas Bordeleau connaît des débuts éclatants avec le programme américain de développement des moins de 17 ans. Le fils de Sébastien Bordeleau (un joueur qui a disputé plus de 250 matchs dans la LNH) pointe au sommet des pointeurs de son équipe avec trois buts et sept passes, pour 10 points, en 12 parties. Le hockeyeur de 16 ans, qui a été un choix de cinquième ronde par l’Armada de Blainville-Boisbriand en juin dernier, peut s’aligner au sein du programme américain puisqu’il est né au Texas.

Le gardien des Olympiques de Gatineau, Tristan Bérubé, a joué la carte de l’originalité en faisant peinturer le lutteur québécois de la WWE, Kevin Owens, sur le côté droit de son masque aux couleurs noires, grises et blanches. Il a exhibé la création sur les réseaux sociaux du club de l’Outaouais, cette semaine. « Il est une très grande inspiration pour son parcours avant de se rendre à la WWE. Kevin, qui n’avait pas nécessairement le physique du métier, ce qu’il s’est souvent fait dire, a travaillé extrêmement fort pour se rendre à la WWE et il est maintenant l’un des meilleurs de la business », a expliqué le portier de 19 ans, avouant lui-même être un fervent de lutte.

Après avoir parcouru plus de 9200 kilomètres pour disputer leurs 15 premiers matchs de la saison régulière sur les patinoires adverses en raison des travaux effectués au Scotiabank Centre qui accueillera la Coupe Memorial en mai prochain, les Mooseheads de Halifax ont enfin vécu leur rentrée locale, le 27 octobre. Pour l’occasion, 9949 spectateurs se sont massés dans les gradins pour assister à la défaite de 5-2 de leurs favoris aux mains des Screaming Eagles. Les équipiers d’Éric Veilleux ont réussi à maintenir une impressionnante fiche de 12-3 durant l’intense séquence.

Les Huskies vont prendre le temps avec les 20 ans

Photo d’archives

Même si le défenseur Zachary Lauzon doit recommencer à patiner en début de semaine prochaine, les Huskies de Rouyn-Noranda et l’entraîneur Mario Pouliot ne se presseront pas pour régler le sort de leurs joueurs de 20 ans.

C’est que le retour potentiel de Lauzon, qui n’a toujours pas joué de match cette saison en raison d’une entorse cervicale qui lui cause des ennuis depuis novembre 2017, gonflera à quatre le nombre de vétérans dans l’alignement des Huskies avec le gardien Samuel Harvey, l’arrière Jacob Neveu et l’attaquant Peter Abbandonato.

« On va voir comment il va réagir à tout ça. Je ne veux pas faire plein de scénarios s’il embarque [sur la patinoire] et que ça ne fait pas. Je vais garder mon énergie pour quand ce sera le temps. Honnêtement, s’il est réellement correct, on a droit à quatre “20 ans” et je vais aller à quatre “20 ans” jusqu’à tant qu’on pourra le faire. On prendra une décision après », a répondu Pouliot.

La décision risque d’être déchirante le moment venu puisque Harvey est considéré comme l’un des meilleurs portiers du circuit Courteau alors qu’Abbandonato loge parmi les meilleurs pointeurs avec 28 points en 17 rencontres. Quant à Neveu, son jeu défensif impressionne, lui qui affiche un différentiel de +15, l’un des plus éloquents de la Ligue.

« On veut se donner le plus de temps possible pour prendre la meilleure décision. Et la première affaire, c’est de s’assurer que Zachary est correct. La deuxième chose, on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière », a ajouté Pouliot qui aura jusqu’au 10 janvier pour trancher.

Les Tigres perdent leur gardien

Décidément, c’est l’hécatombe chez les titulaires masqués. Après Dereck Baribeau (fracture de la main) à Québec, voilà que Tristan Côté-Cazenave ratera quatre semaines d’activités chez les Tigres en raison d’une fracture de la main causée par un tir à l’entraînement.

Le gardien de 19 ans (6-6) affichait d’excellents chiffres avec une moyenne de buts alloués de 2,53 et un pourcentage d’efficacité de ,923. En son absence, la recrue de 17 ans Fabio Iacobo se dressera devant les équipes adverses.

Le face-à-face

Justin Ducharme

Photo courtoisie

Saguenéens | Ailier

Buts 9

Aides 5

Points 14

Différentiel +8

Joël Teasdale

Photo courtoisie

Armada | Ailier

Buts 7

Aides 9

Points 16

Différentiel +5

30

Jean Hamel est congédié par les Tigres de Victoriaville le 30 octobre 1995. Alain Rajotte prend la relève, lui dont il s’agit de la quatrième formation dans la LHJMQ dans les fonctions d’entraîneur-chef.

1930

Le nombre de kilomètres que les Remparts parcourront jusqu’à vendredi prochain pour leur plus long voyage sur la route depuis leur renaissance en 1997. Sept nuits à l’hôtel, cinq matchs et quatre régions administratives visitées !

15

Menés par Jonathan Drouin et Nikolaj Ehlers, les Mooseheads établissent un record d’équipe en comptant 15 buts en un seul match le 1er novembre 2013 pour démolir les Huskies 15-5.