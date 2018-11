La méthode Pelchat

Première position : Agnus Dei, Mario Pelchat et les prêtres. Deuxième position : Noël ensemble, Mario Pelchat et les prêtres. Troisième position : La Route, 2frères, produit par Mario Pelchat. Cinquième position : Nous autres, 2Frères, produit par Mario Pelchat. Sixième position : Mon livre vert, Guylaine Tanguay, produit par Mario Pelchat.

Ce que Mario Pelchat a soulevé comme débat, au lendemain du gala de l’ADISQ, avec son opposition Klo Pelgag vs Guylaine Tanguay, ce n’est rien d’autre que le sempiternel débat œuvre d’auteur vs œuvre commerciale, ou élite vs peuple.

Dans tous les domaines, chaque année, c’est le même débat. Au cinéma, on a eu Les Boys vs tous les films d’auteur obscurs vus pas 500 personnes. En littérature, les recettes de mijoteuse de Ricardo vs les grands romanciers incompris. Et en télé, on a eu le combat Série noire (petites cotes d’écoute, mais succès critique) vs Jeunes Loups (succès de cotes d’écoute, mais méprisé par les critiques).