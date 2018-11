Le Drakkar vise un cinquième gain consécutif

BAIE-COMEAU ­­| Le Drakkar de Baie-Comeau sera en quête d’un cinquième gain consécutif, samedi après-midi, lorsqu’il recevra la visite des Sea Dogs de Saint John au centre Henry-Leonard.

De retour devant ses partisans, les membres de l’équipage tenteront d’y aller d’une 9e victoire en 10 matchs à domicile face à l’une des équipes installées dans la cave du classement général.

Meneur offensif des siens au cours des deux dernières conquêtes, Samuel L’Italien (3-4-7) traverse la séquence offensive la plus fructueuse de sa carrière ayant participé à sept des neuf derniers buts de son club.

« Je ne crois pas avoir fait les choses différemment. C’est souvent une question de confiance et de me retrouver à la bonne place. Notre jeu de puissance a aussi débloqué et ça aide beaucoup », a commenté modestement le joueur de centre.

Le vétéran de 20 ans, qui a atteint le plateau des 100 points dans le récent triomphe contre Gatineau, se veut une acquisition de taille pour la troupe nord-côtière, qui peut compter sur lui peu importe les situations.

Avec sept buts marqués en avantage numérique dans les deux derniers matchs, l’avantage numérique du Drakkar (23,4 % d’efficacité) fonctionne à plein régime et se retrouve actuellement au sixième rang dans le circuit.

« C’est vrai qu’il y a eu un déclic. Notre exécution était bonne comme la circulation de la rondelle. C’était une question de temps avant de produire et nous allons tenter de poursuivre dans le même sens », a ajouté le numéro 19 qui, malgré l’écart de 20 points au cumulatif, est loin de sous-estimer les prochains adversaires des Maritimes.

En bref

Détenteur d’une fiche globale de 19-25-44 en 68 parties l’an dernier, Samuel L’Italien présente déjà un dossier de 7-11-18 en 17 matchs en plus de continuer d’exceller dans le cercle des mises au jeu avec un taux de réussite de 58,3 %...Le Drakkar complétera un programme double à domicile, dimanche, alors que l’Armada de Blainville-Boisbriand sera de passage à Baie-Comeau.