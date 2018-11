Le retour de nos idoles

Le méga spectacle la Tournée des idoles, qui avait fait vibrer le Colisée Pepsi en 2001, 2012, 2013, sera de retour à Québec le 25 mai prochain, au Centre Vidéotron. Des artistes québécois et français seront alors réunis sur scène, dont Plastic Bertrand, Gérard Lenorman, Michèle Richard, Sheila, Patsy Gallant, Enrico Macias, Michel Stax, Claude Valade, Claude Barzotti et plusieurs autres. Quatorze musiciens et choristes les accompagneront pour livrer leurs plus grands succès des années 60. L’animation sera assurée par Mario Lirette et la mise en scène par Mouffe. Il est possible de se procurer des billets pour les spectacles de 13 h 30 et 19 h 30 au Centre Vidéotron, sur ticketmaster.ca et en téléphonant au 1-855-790-1245. Pour vous mettre dans l’ambiance, regardez l’émission Pleins feux sur Québec, demain à 13h, car Pascale a eu la chance de rencontrer quelques idoles.

Photo courtoisie