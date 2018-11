Le taux de chômage recule légèrement au pays, comme au Québec

OTTAWA – Le taux de chômage au Québec a légèrement reculé pour s'établir 5,2 % en octobre tandis que l'emploi a peu varié par rapport au mois précédent et à 12 mois plus tôt, a fait savoir Statistique Canada.

Ainsi, il s’est créé 9100 emplois en octobre par rapport à septembre. L'emploi à temps plein a progressé de 23 600, tandis que celui à temps partiel a reculé de 14 500.

«Le taux d'activité reste stable, alors que le taux d'emploi (+ 0,1 point) augmente : ils se fixent respectivement à 64,1 % et 60,7 % en octobre», a noté l’Institut de la statistique du Québec.

Au pays, l’emploi a également peu varié, le mois dernier, a précisé Statistique Canada. En revanche, le taux de chômage a reculé de 0,1 point de pourcentage pour se fixer à 5,8 %, soit son creux historique depuis 1976. Cette diminution est principalement due à la baisse du nombre de personnes à la recherche de travail.

«Au cours de la période de 12 mois ayant pris fin en octobre, le nombre de personnes en emploi a augmenté de 206 000, ou de 1,1 %, et la hausse s'est concentrée dans l'emploi à temps plein (+173 000)», peut-on lire dans un communiqué.

Essentiellement la hausse du nombre de travailleurs a été observée dans les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien, dans le commerce de gros et de détail et dans les soins de santé et l'assistance sociale.

Pour l’économiste principal de Desjardins, Benoit P. Durocher, la progression de l’emploi en octobre est plus lente qu’on s’y attendait.

«Même s’ils ne sont pas mauvais en soi [...], les résultats de l’enquête sur la population active n’impressionnent pas, a-t-il dit dans une note. De plus, malgré les pénuries et le bas taux de chômage, la croissance du salaire horaire moyen continue de ralentir. Cela devrait rassurer les autorités monétaires et leur permettre de patienter jusqu’au début de 2019 avant de poursuivre la remontée de leurs taux d’intérêt directeurs.»