Legault voit grand pour Québec

Le premier ministre François Legault nourrit d’ambitieux projets pour la région de Québec, et on ne peut que saluer cet enthousiasme débordant dont il fait preuve à l’égard de la capitale nationale.

Ceux qui s’attendaient à ce que Régis Labeaume et François Legault s’arrachent les yeux auront été déçus. Fort heureusement. À moins de manquer sérieusement d’envergure, on ne gère pas les fonds publics comme des enfants se chamaillant dans la cour d’école.

Les déclarations à l’emporte-pièce qui caractérisent les campagnes électorales, où les esprits s’échauffent plus que jamais, se tempèrent une fois l’élection passée.

De l’eau dans leur vin

Ainsi, comme on pouvait s’y attendre, MM. Labeaume et Legault ont tous deux mis de l’eau dans leur vin dans différents dossiers. Isolé, le maire se range derrière l’étude d’un projet à l’est seulement. De toute façon, quelqu’un a-t-il déjà cru qu’il souhaitait vraiment un troisième pont à l’ouest?

M. Labeaume adopte dans ce dossier la position la plus sage : celle d’attendre les études pour voir quels seront les «gains nets» pour les gens de Québec.

Pour sa part, M. Legault a décidé d’appuyer le maire pour que soit priorisé le réaménagement de la tête des ponts. Il a aussi dit qu’il fallait être ambitieux et entend mener de front tant ce projet que le système de transport structurant et le troisième lien. On peut se questionner sur le réalisme d’une telle ambition, soit, mais on ne peut pas lui reprocher de manquer de vision.

En revanche, il lui faudra éviter de tomber dans le piège de la vitesse à tout prix, qui risque de conduire à des projets bâclés ou à des dépassements de coûts.

C’est pour s’assurer d’une gestion rigoureuse des projets qu’a été édictée la Directive sur les projets majeurs (100 millions et plus) d’infrastructures publiques du Québec, laquelle ajoute des étapes nécessaires dans le processus de réalisation.

Ministre effacée

J’aurais aimé hier entendre davantage Geneviève Guilbault, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, à qui M. Legault voulait confier un rôle plus actif comme vice-première ministre. Tenue à l’écart des micros, lors de la conférence de presse suivant la rencontre, elle n’a pu dire un seul mot.

On a peut-être fait le calcul, au gouvernement, que pour une première rencontre entre le premier ministre et le maire, il valait mieux que M. Legault prenne le plancher. Ça peut se comprendre pour cette fois, mais elle mérite mieux.