Les amours gourmands de Judi Richards

Judi arrive au restaurant le Seingalt de la Place des Arts de Montréal et se dirige directement vers le serveur pour le saluer avec prévenance. Puis, elle me dit : « C’est ma deuxième maison ici ! »... Voilà, la table est mise.

Judi a toujours eu une passion pour tout ce qui est harmonieux, tant en musique que dans sa vie familiale. En musique, elle affectionne particulièrement les harmonies vocales, où la douceur, la profondeur, l’apaisement et la puissance sont au rendez-vous. Elle a aussi tout au long de sa vie entretenu le partage et l’amour de la famille. Dans cet esprit, elle présente justement son nouvel album qui souligne exactement ce chemin de vie. Héritage, qui sortira le 23 novembre, est d’ailleurs un album fait avec ses filles.

Questionnaire gourmand

Présentez-moi votre accessoire de cuisine fétiche et pourquoi l’avoir choisi.

Le hachoir et le coupe-légumes manuel de Starfrit. Ce n’est pas un accessoire de luxe, mais il est tellement pratique. Je fais beaucoup de soupes et je n’ai que rarement le temps de faire de jolies tranches, alors cet appareil, d’apparence simple, m’aide beaucoup, que ce soit pour le gain de temps ou pour la régularité des coupes de légumes.

Avez-vous d’autres accessoires qui vous facilitent la vie dans la cuisine ?

Le Bullet Kicking Horse, bioéquitable, pour moudre le café, les graines de lin (dans le yogourt matinal), ou pour pulvériser les noix. Pratique aussi pour mélanger rapidement les ingrédients pour les sauces (pour ajouter un peu de tofu mou pour remplacer la crème, par exemple). Je ne peux plus m’en passer.

Pour vous, un repas et une soirée parfaite, c’est quoi ?

C’est quand le souper est préparé, de A à Z, en 20 à 30 minutes... incluant les petits pains chauds et les chandelles allumées. Il faut aussi dire que j’ai la chance, avec mon mari, d’aller souvent au restaurant. Donc, pour nous, une soirée parfaite, c’est se déplacer de notre appartement, à proximité du centre-ville de Montréal, à la Place des Arts de Montréal, directement de parking à parking ! (Rire) Nous profitons de la vie et nous adorons avoir cette chance de manger au resto et de ne pas payer la facture (Yvon étant propriétaire) ! Merci, Yvon, dit-elle avec un regard tendre de reconnaissance.

Racontez-moi la réalisation culinaire dont vous êtes la plus fière.

Photo Adobe Stock Il y a longtemps, quand je ne connaissais pas les dérapages de l’élevage et les abattoirs de masse, je faisais de très bons plats de filet de porc à l’érable. Aujourd’hui, plus consciente, notamment grâce à ma fille Karine qui est végane, je tourne davantage ma cuisine vers le végé, avec des légumineuses, entre autres, mais en m’autorisant, encore pour le moment, les poissons et les fruits de mer. Yvon, lui, est un vrai carnivore (steak, patates, etc.), mais il a fait beaucoup de progrès. (Rire) Saumon bio grillé, humecté au bouillon de légumes, champignons et canneberges, haricots verts, riz basmati aromatisé aux herbes. Simple, mais savoureux.

Dites-nous que vous ratez les choses à l’occasion et qu’il vous est déjà arrivé de servir un plat complètement raté...

La première fois que j’ai cuisiné pour la famille d’Yvon, j’avais vingt ans. J’ai raté un rôti de bœuf. Avec le temps, j’ai essayé d’oublier mon exploit. (Rire) Sincèrement, je crois que c’était beaucoup trop cuit. En tout cas, dur à mastiquer ! À bien y penser, je crois que la sorte de viande que j’avais choisie aurait été mieux pour un mijoté à feu doux, pendant bien des heures... Mais pour moi, les mots longtemps et cuisine ne vont pas ensemble.

Meilleure expérience culinaire à vie ?

Photo Adobe Stock Yvon jouait en France, à Cannes, en 1983 ; rendus à la fin de la tournée, nous étions tous les deux fatigués (moi, de l’avoir vu aller !)... On a donc décidé de faire un tour à Monaco pour la vue splendide de la baie et pour se changer les idées. On est tombés sur un petit resto avec quelques tables sur le trottoir et là, on a dégusté avec un immense plaisir du foie gras fantastique. Nous avons choisi aussi, pour la suite du repas, un Château Lafitte. Ce moment, nous le gardons tous les deux dans notre cœur. Ce fut un moment mémorable !

Ça sentait quoi chez vous, dans la cuisine, lorsque vous étiez petite ?

La cuisine était chaude et humide ; ça sentait l’amidon des patates qui bouillaient et parfois une fricassée qui était nettement mieux. Oignons, bœuf haché avec tomates, petites patates... mais tout en conserve ! Signe de l’explosion des années 1950-1960... Ouf ! Ce furent des moments de révolution culinaire, du petit mijoté au TV Diner, en passant par la suite, jusqu’à la découverte des poissons, des fruits de mer, et de cuisine plus élaborée. J’ai le sentiment d’avoir été témoin de l’histoire de la cuisine et de son évolution au Canada.

Livre de recettes préféré ?

Photo courtoisie Je lis toutes les recettes que je peux, ici et là, livres, magazines, afin de comprendre les nouvelles combinaisons et souvent des trucs de cuisson. Ces temps-ci, je lis Ménager la chèvre et manger le chou d’Hélène Baribeau et Marjolaine Mercier. Découvrir comment l’alimentation végétale peut transformer notre santé. C’est une encyclopédie de réponses exceptionnelles.

Fromage préféré ?

Photo courtoisie Manchego, cheddar au porto, 10 ans. La clé, c’est le verre de rouge qui va avec.

Son carnet d’adresses