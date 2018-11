Les surplus d’électricité en baisse chez Hydro-Québec

Hydro-Québec s’attend à voir ses surplus d’électricité diminuer au sein de sa filiale Distribution d’ici 2026 en raison de l’augmentation de ses ventes au Québec.

Les données fournies par la Régie de l’énergie indiquent que les ventes d’électricité vont progresser au Québec au cours des prochaines années.

Selon l’État d’avancement 2018 du Plan d’approvisionnement 2017-2026, Hydro-Québec Distribution prévoit que ses stocks énergétiques cumulés atteindront les 67 térawattheures (TWh) d’ici 2026, soit 34 TWh de moins de ce qui avait été anticipé l’an dernier.

Un térawattheure peut alimenter environ 50 000 maisons.

Hausse des ventes

« Notre stratégie pour faire augmenter nos ventes d’électricité porte ses fruits », a indiqué vendredi un porte-parole d’Hydro-Québec, Cendrix Bouchard.

Hydro prévoit que ses ventes au Québec atteindront les 193 TWh en 2026, soit 11 TWh de plus que cette année. La société d’État soutient que les nombreux centres de données qui ont vu le jour au Québec au cours des dernières années consomment passablement d’énergie.

Le Québec compte actuellement une cinquantaine de centres de données. En 2020, la consommation des centres de données devrait atteindre les 350 mégawatts (MW).

Cryptomonnaies

Hydro-Québec s’attend également à ce que de nombreuses entreprises de minage de cryptomonnaies et de chaînes de blocs viennent s’établir au Québec.

Elle a déposé un appel de propositions pour un bloc de 500 MW réservés aux mineurs de cryptomonnaies, une technologie qui nécessite des ordinateurs puissants et énergivores.

Selon les projets déposés, les mégawatts prévus pour ce secteur seront disponibles sur le réseau d’Hydro-Québec au cours des prochaines années.

Hydro-Québec dit rechercher des entreprises qui devront s’engager à rester au Québec pour une durée minimale de cinq ans à un tarif déterminé pour au moins 10 ans.

Hydro-Québec dit avoir reçu plus de 300 projets d’entreprises de cryptomonnaies et de chaînes de blocs au cours des derniers mois pour une demande potentielle de plus de 15 000 MW.