Les vérités et mensonges de Gaston Talbot

The Dragonfly of Chicoutimi est un objet théâtral unique et fort particulier. Une fantaisie évocatrice, entre le rêve et la réalité, où un homme victime d’un traumatisme s’éveille et s’exprime uniquement en anglais.

La Bordée fait preuve d’audace avec cette pièce de l’auteur Larry Tremblay.

À l’affiche jusqu’au 24 novembre, The Dragonfly of Chicoutimi se déroule entièrement dans la langue de Shakespeare. Un anglais sommaire et imparfait, livré à la québécoise, mais qui requiert tout de même une certaine base afin de ne pas se retrouver totalement dans la noirceur et l’incompréhension.

Gaston Talbot a passé toute sa vie à Chicoutimi. Il a perdu la parole à la suite d’un traumatisme et il se réveille, quelques années plus tard, dans une chambre d’hôpital. Il s’exprime uniquement en anglais. Une langue qu’il ne connaît pas et qu’il n’a jamais apprise.

Le personnage interprété par Jack Robitaille se met à plonger dans son enfance et ses rêves pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé.

Il aborde des jeux d’enfants et son amour pour les « popsicles » blancs, qu’il utilise pour construire des bateaux, la tour Eiffel et le Stade olympique, ses explorations dans la forêt, près de la Rivière-aux-Roches, avec son ami Pierre Gagnon et sa relation avec une mère absolument terrifiante.

Un récit où ce que l’on croit être une vérité devient tout à coup un mensonge.

Une grande performance

Le texte de Larry Tremblay défile, avec de nombreuses envolées, tel un exercice de haute voltige. Une sorte de conte fantaisiste et surréaliste par moments, où rêve et réalité se mélangent.

On se perd parfois à travers les mensonges et les vérités de cette histoire parfois totalement disjonctée, livrée dans une mise en scène inventive de Patric Saucier et combinée à de superbes projections vidéo de Keven Dubois.

Jack Robitaille présente un jeu de haut niveau dans la peau de Gaston Talbot. Le comédien, qui n’avait jamais joué en anglais, est intense et physique sur les planches.

Il vibre dans la peau de ce personnage. Le rôle est exigeant et le comédien de Québec livre certainement une de ses plus grandes performances en carrière.

Sarah Villeneuve-Desjardins est terrifiante et surréelle dans le rôle d’une mère maléfique et disjonctée, qui fait peur.

La comédienne est aussi présente dans de petits intermèdes musicaux à travers des interprétations totalement déjantées de Tout va très bien, Madame la Marquise.

Casse-tête qui s’assemble lentement au fil des vérités et des mensonges, The Dragonfly of Chicoutimi est une œuvre consistante, déroutante, flyée, et volontairement floue par moments. Le spectateur vit aussi, à sa façon, l’état de confusion de Gaston Talbot.

Thèmes

On aborde des questions d’identité, l’influence de l’endroit où l’on vient au monde et celle de nos parents sur notre destinée, le rêve d’embrasser une autre vie, l’évasion, la liberté et la puissance de l’imagination.

La question de langue et des risques d’assimilation, forte, lors de la publication du texte en 1995, à l’époque du deuxième référendum, résonnent d’une tout autre façon vingt-trois ans plus tard.

« Je n’ai jamais voyagé. Je suis toujours resté à Chicoutimi. Je me suis inventé cette vie pour être intéressant », lance Gaston Talbot.