Vous devez absolument voir le nouveau film avec Noah Centineo qui sort VRAIMENT bientôt

Ça fait déjà quelques mois que Sierra Burgess Is a Loser est sorti et on s’ennuie de notre beau Noah Centineo. Bonne nouvelle, il vient tout juste d’annoncer sur Instagram qu’il sera dans un film qui sort... le 6 novembre!

Dans Swiped, c’est le titre du film, Noah joue Lance Black, un étudiant à l’université qui tente de convaincre son co-chambreur un peu nerd de l’aider à créer une application.

C’est un peu comme Tinder, mais au lieu que ce soit pour former des couples, l'app sert à trouver des «hookups», donc... des nuits torrides! Bon, ça sonne un peu cliché, le beau gars et le geek qui s’allient pour rencontrer des filles, mais on ferait tout pour Noah.

Fait intéressant: le vrai papa de Noah, Greg Centineo, joue le rôle du père de Lance dans le film! #cute

Vous allez peut-être reconnaître d’autres visages dans la distribution, mais soyons honnêtes, on n'a d'yeux que pour Noah!

Sans plus tarder, jetez un coup d’oeil à la bande-annonce de Swiped. Vous pourrez télécharger le film sur iTunes, Amazon et sur demande dès le 6 novembre. Yay!

Vous voulez plus de Noah? Nous aussi! Après la sortie de Swiped, on peut attendre The Stand-In, un film dans lequel Noah partage la vedette avec Camila Mendes de Riverdale qui devrait sortir début 2019.

Il est aussi présentement en tournage pour le «reboot» de Charlie’s Angels où Noah joue le rôle masculin principal. C'est presque trop, on est choyées!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!