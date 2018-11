Novembre et la folie des salons

Tout a commencé le week-end dernier avec la 11e édition du Salon des vins d’importation privée (RASPIPAV) à Montréal et à Québec. Ça se poursuit ce week-end avec la 7e édition de La Grande Dégustation de Montréal à la Place Bonaventure. Cette année, l’accent est mis sur l’Italie, le pinot gris et le pinot grigio, en plus de permettre aux visiteurs d’explorer un produit qui fait de plus en plus d’adeptes au Québec : le gin. J’y serai en compagnie de ma collègue Méchant Raisin Élyse Lambert qui agit en tant que coambassadrice de l’événement cette année. La folie de novembre se poursuit le week-end suivant avec les grands noms du vin et les meilleurs restaurateurs de la métropole qui s’unissent contre le cancer. Montréal Passion Vin 2018, au profit de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont qui œuvre pour l’avancement de la thérapie cellulaire, nous en fera voir de toutes les couleurs !