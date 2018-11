Olivier Garneau vit pleinement sa nouvelle aventure avec l’Océanic

RIMOUSKI – Olivier Garneau se plaît à Rimouski. Pour la première fois de sa vie, l’ex-attaquant des Remparts de Québec se retrouve loin de la maison, mais la possibilité d’évoluer avec Alexis Lafrenière l’a rapidement convaincu d’adopter le Bas-Saint-Laurent pour sa dernière campagne dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Même s’il devait succéder à Matthew Boucher comme capitaine à Québec, Garneau dit vivre pleinement cette nouvelle aventure avec l’Océanic.

Pour combler ses besoins en attaque, le directeur général et entraîneur-chef Serge Beausoleil avait fait son acquisition à la dernière séance de sélection du circuit Courteau, en juin dernier, contre des choix de deuxième et sixième rondes en 2019.

«Quand j’ai su que Philippe (Boucher) avait démissionné, je me suis dit que tout pouvait arriver, relate Olivier Garneau. Mon poste était en jeu comme celui tous les autres 20 ans avec les Remparts. Le lundi précédant le repêchage, j’ai discuté une première fois avec Serge. Je tenais à me déplacer à Shawinigan pour accueillir les nouveaux joueurs et m’adapter rapidement à l’équipe. J’aime vraiment cela jusqu’à maintenant. J’ai été bien accueilli par tout le monde et ma famille de pension. Ça se passe bien».

Être prêt en tout temps avec Lafrenière

En plus d’assurer un rôle important dans le vestiaire, le numéro 89 de l’Océanic est en voie de connaître sa meilleure saison en carrière dans la LHJMQ. Jumelé régulièrement à Lafrenière, il cumule déjà 17 points, dont 10 buts, en 16 matchs cette saison.

«C’est l’un des gars les plus talentueux avec lequel j’ai évolué. J’ai joué avec d’excellents joueurs comme Anthony Duclair et Adam Erne, mais Alexis est très spécial. Il possède une grande vision du jeu. Quand tu joues avec lui, il faut toujours être prêt à recevoir la rondelle. Dans ta tête, tu ne crois pas qu’il te voit, mais lui, il te voit sur la glace», explique l’ex-porte-couleurs du Blizzard du Séminaire Saint-François.

Garneau ne possède pas de plan précis pour l’an prochain. Intéressé par le hockey professionnel, il pourrait aussi poursuivre son cheminement dans les rangs universitaires.

«Je profite de chaque journée et de chaque partie. Je n’y croyais pas à 16 ans, mais c’est vrai qu’une carrière junior passe vite. Je vais voir ce que la vie m’offrira plus tard. Pour l’instant, je veux gagner et je compte bien le faire à Rimouski», indique Olivier Garneau.