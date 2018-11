« Conjecture et conjoncture : synonymes ou paronymes ? » demande Louise P. Réponse : paronymes. Comme éminent qui veut dire « remarquable » et imminent qui signifie « qui est tout près de se produire » ou comme émigrer qui veut dire « quitter son pays pour aller s’établir ailleurs » et immigrer qui signifie « entrer dans un pays pour s’y établir », les noms conjecture et conjoncture sont des paronymes, c’est-à-dire des mots qui se ressemblent, mais n’ont pas la même signification. Une conjecture est une supposition, une opinion fondée sur des probabilités. Une conjoncture est un ensemble de données (économiques ou sociales) qui constituent, par exemple, la situation d’un pays. Ainsi, on ne dit pas « se perdre en conjonctures », mais bien « se perdre en conjectures ». Un excès de colère, un accès de colère, c’est pareil ? Un excès de colère, c’est trop. Un accès de colère, c’est une poussée de colère qui peut devenir... un excès. On se calme.