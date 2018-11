Opposition comparée à des autistes: le maire de Québec s’excuse d’avoir «fait du Labeaume»

Après ses demi-excuses de mercredi, le maire Labeaume s’est dit «franchement désolé» d’avoir utilisé le terme «autistes» pour qualifier ses opposants de Québec 21.



«Je suis franchement désolé. Du plus profond de mon cœur, je m’excuse. Je ne peux pas en dire plus. J’ai fait du Labeaume comme ça m’arrive depuis 11 ans. J’aime trop ces gens là (les autistes). Je suis désolé et je pense qu’on va fermer le dossier», s’est exprimé le maire de Québec, vendredi après-midi, lors d’un impromptu de presse.



Le maire n’a pas voulu commenter les nombreux messages critiques qui lui ont été adressés sur Facebook à la suite de sa sortie de mercredi. «S’il faut vivre en fonction des commentaires qui se font sur Facebook, on serait en petit coin, en rond, dans le coin de nos chambres», a-t-il ajouté.



Régis Labeaume n’a pas exclu de faire un don personnel à des organismes qui viennent en aide aux autistes.

«On travaille sur quelque chose actuellement», a-t-il révélé.