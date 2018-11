Petits fours, grandes possibilités

Avec leurs multiples fonctions, ces petits fours qui se taillent une place sur le comptoir de la cuisine sont de véritables atouts, que ce soit pour cuire, griller, rôtir, réchauffer, garder au chaud et parfois même cuire à la vapeur, déshydrater et frire.

Ultra polyvalent

Photo courtoisie

Les 13 fonctions de cuisson intelligentes (toast, bagel, gril, cuire, rôtir, garder chaud, pizza, lever la pâte, frire à air chaud, réchauffer, biscuits, mijoter et déshydrater) du Smart Oven Air de Breville rendent ce four ultra polyvalent. De plus, le réglage super convection réduit jusqu’à 30 % le temps de cuisson et rend les aliments croustillants. L’intérieur spacieux permet de griller neuf tranches de pain, rôtir une dinde de 6,5 kg, mijoter dans une cocotte de 5 L et cuire 12 muffins en même temps.

breville.com > 599,99 $

Cuisson vapeur

Photo courtoisie

Ce four à vapeur Cuisinart fait cuire vos aliments préférés en fournissant l’humidité parfaite, en plus de réduire le temps de cuisson de 40 % et d’éliminer les matières grasses, pour une alimentation plus saine. Ce petit électroménager offre neuf programmes à fonctions uniques ou combinées en plus de pouvoir être utilisé comme grille-pain traditionnel. Une pizza de 12 pouces et un poulet entier y cuisent aisément. Il comprend un réservoir d’eau amovible, une grille, une plaque de cuisson, une lèchefrite, un ramasse-miettes et un ramasse-gouttes pour faciliter l’entretien.

bestbuy.ca > 249,99 $

Le passe-partout

Photo courtoisie

Avec son élément au quartz produisant un débit d’air uniforme, ce four grille-pain numérique de Black & Decker Kitchen Tools permet une cuisson par convection. Parmi ses multiples fonctions, il peut cuire, griller, rôtir et garder au chaud. Sa capacité permet de griller six rôties à la fois ou une pizza de 12 pouces. Avec son affichage numérique à commandes tactiles et son fini en acier inoxydable, il s’immisce dans tous les décors. Activez sa minuterie de 120 minutes et il vous avertira dès que la cuisson sera terminée.

canadiantire.ca > 199,99 $

L’écarlate

Photo courtoisie

Ce grille-pain et four à convection d’Hamilton Beach attirera certainement les regards ! En plus d’égayer votre cuisine, celui-ci peut griller 6 tranches de pain, gratiner un croque-monsieur sous le gril, rôtir un poulet, réchauffer un plat ou faire cuire une pizza de 9 pouces. Il compte une minuterie de 30 minutes avec arrêt automatique et sonnerie annonçant que le repas est prêt !

Walmart.ca > 89,97 $

À convection et bien plus

Photo courtoisie

Le four de comptoir numérique à convection (12 po) de Kitchen Aid maximise l’expérience de cuisson, en proposant notamment la cuisson à convection, ainsi que neuf réglages mémorisés pour une cuisson parfaite. Découvrez entre autres le mode Asado Roast, qui ajuste la température pour une performance de rôtisserie supérieure, et le mode Pizza, pour les amateurs de croûtes très croustillantes.

kitchenaid.ca > 399,99 $