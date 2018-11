Quelles sont les meilleures voitures pour vos ados?

L’organisme américain «Insurance Institute for Highway Safety» (IIHS) a publié sa liste des voitures à prix modique les plus sécuritaires: des achats bien souvent prisés par les adolescents ou leurs parents.

Pour sélectionner les véhicules à recommander, l’IIHS tient compte de quatre facteurs clés. Les jeunes conducteurs doivent d'une part se tenir loin des voitures trop puissantes et prioriser les automobiles plus robustes et massives. L’organisme priorise aussi les voitures possédant un correcteur électronique de trajectoire, mieux connu comme antipatinage, de même que celles possédant une cote de sécurité élevée.

En tentant compte de ces éléments, voici donc les meilleurs choix de véhicules dont le prix se situe entre 13 000$ CAN et 26 000$ CAN :

Format intermédiaire (modèles suggérés)

Volkswagen Passat 2013 et plus; conçue après 2012

Volvo S60 (2011 et plus)

Ford Fusion (2013 et plus; conçue après décembre 2012)

Subaru Legacy (2013 et plus; conçue après octobre 2012)

Honda Accord coupe (2013 et plus)

Volkswagen Jetta (2015 et plus)

Mazda 6 (2014 et plus)

Honda Accord sedan (2013 et plus)

Subaru Outback (2013 et plus; conçue après août 2012)

Acura TL (2012-14; conçue après avril 2012)

Lincoln MKZ (2013 et plus)

Toyota Prius v (2015 et plus)

Volvo V60 (2015 et plus)

Audi A3 (2015 et plus)

Acura TLX 2015; (2017 et plus)

BMW 2 series coupe (2015 et plus)

Infiniti Q50 - (2014 et plus)

Grand format

Volvo S80 (2007 et plus)

Ford Taurus (2013 et plus)

Chevrolet Impala (2015 et plus)

Infiniti M37/Q70 (2013 et plus)

Toyota Avalon (2015 et plus)

Acura RLX (2014 et plus)

Buick LaCrosse (2017 et plus)

Petits VUS

Mazda CX-5 (2014 et plus; conçue après octobre 2013)

Fiat 500X (2016 et plus; conçue après juillet 2015)

Nissan Rogue (2014 et plus)

Subaru Forester (2014 et plus)

Buick Encore (2015 et plus)

Honda CR-V (2015 et plus)

Ford Escape (2017 et plus)

Toyota RAV4 (2015 et plus; conçue après novembre 2014)

Hyundai Tucson (2016 et plus)

Mazda CX-3 (2016 et plus)

Kia Sportage (2017 et plus)

VUS intermédiaire

Volvo XC90 (2005 et plus)

Ford Flex (2011 et plus)

Chevrolet Equinox (2014 et plus)

GMC Terrain (2014 et plus)

Volvo XC60 (2013 et plus)

Kia Sorento (2016 et plus)

Nissan Pathfinder (2015 et plus)

Nissan Murano (2015 et plus)

Ford Edge (2016 et plus)

Toyota Highlander (2014 et plus)

Hyundai Santa Fe Sport (2017 et plus)

Acura MDX (2014 et plus)

Hyundai Santa Fe (2017 et plus; conçue après mars 2016)

Fourgonettes

Honda Odyssey (2014 et plus)

Kia Sedona (2015 et plus)

Toyota Sienna (2015 et plus)

Petite camionnette

Toyota Tacoma Access cab 2016 et plus)

Grande camionnette

Toyota Tundra Double Cab (2014 et plus)